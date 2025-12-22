La brouille publique des Beckham avec leur fils aîné et leur belle-fille, Brooklyn et Nicola (au centre) a pris une nouvelle tournure ce week-end. getty/watson

Un poulet serait à l'origine de la «rupture totale» des Beckham

A quelques jours des Fêtes, Brooklyn, 26 ans, le rejeton aîné de David et Victoria Beckham, a définitivement entériné sa rupture publique avec le reste du clan. Voici les hypothèses.

A l'approche des célébrations de Noël, nous avons presque toutes et tous commis en toute conscience quelque chose qui provoquera assurément le mécontentement du reste de la famille.

Débarquer avec un steak végétalien en lieu et place du rôti de porc dans une famille de viandards. Arborer un nouveau piercing qui déplaira à l'oncle Jean-Mi ou une mini jupe à paillettes affriolante qui ne manquera pas de faire toussoter tante Colette. Se pointer au repas affublé d'une casquette Make America Great Again, même si c'est juste pour la blague.

Toutefois, s'il y a bien un truc de rédhibitoire, avant de fêter Noël en famille, c'est de bloquer la totalité de celle-ci sur Instagram.

Le récap

C'est pourtant l'affront commis par Brooklyn Beckham, 26 ans, au milieu de la rupture entre le fils aîné du couple Beckham et sa femme, l'héritière Nicola Peltz, avec le reste du clan.

Mais d'abord, un petit récapitulatif. On doit la naissance de ce nouvel épisode au Daily Mail, qui titrait ce week-end de manière dramatique:

DAVID ET VICTORIA SE DÉSABONNENT DE LEUR FILS BROOKLYN ALORS QU'IL EST RÉVÉLÉ QU'IL PASSERA NOËL AVEC LA FAMILLE DE SA FEMME NICOLA PELTZ AU MILIEU DE LA RUPTURE FAMILIALE Le titre très long du Daily Mail , ce samedi

Or, l'un des principaux concernés n'a pas tardé à remettre les virgules sur les «i» et à jeter de l'huile sur le brasier familial: Cruz Beckham, troisième fils du couple. Le jeune homme de 20 ans a partagé une capture d'écran de l'article pour donner sa propre version de ce drame en ligne.

«C’est faux. Mes parents ne se désabonneraient jamais du compte de leur fils. Remettons les choses au clair. Ils se sont réveillés bloqués… comme moi.» Cruz Beckham, samedi, en story Instagram.

La faute à un poulet?

Il n'en fallait pas plus pour raviver les flammes d'un conflit mi-ouvert mi-latent qui couve depuis plusieurs mois au sein de la seconde famille la plus célèbre du Royaume-Uni - sans parler des hypothèses les plus folles dans les tabloïds pour expliquer cette triste séparation.

Alors que chaque camp renvoyait à l'autre par communiqués interposés la responsabilité de cette brouille (prétendument due, on ne le répètera jamais assez, au choix de la robe de mariée de la femme de Brooklyn, Nicola), le Daily Mail formulait sa propre hypothèse: un poulet rôti.

En effet, Brooklyn Beckham, dont les multiples talents vont du mannequinat à l'entrepreneuriat, en passant par la cuisine, aurait peu apprécié que sa maman lâche un «J'aime» sur une vidéo publiée la semaine passée dans laquelle il partage avec ses 16 millions d'abonnés la bonne marche à suivre pour faire mariner un poulet.

Brooklyn Beckham et le poulet de la discorde. instagram

Ce gage de soutien maternel sur sa publication aurait déclenché une avalanche de commentaires exhortant Brooklyn à régler le différend avec sa famille. «Victoria a aimé cette publication. Super !!! La famille, c’est tout», s'est enthousiasmé un internaute pendant qu'un autre insistait: «Va voir tes parents, tu le regretteras plus tard» et un autre: «Appelle tes parents.»

Il semblerait, selon le Daily Mail, que Brooklyn ait été agacé par les commentaires suscités - et décide d'en la foulée de bannir toute sa famille de son compte Instagram.

Autres théories

Pour Alison Boshoff, rédactrice spécialisée dans les célébrités du Mail qui a ses entrées partout, la faute n'incombe pas tellement à un innocent poulet rôti qu'à l'activité frénétique de David et Victoria Beckham sur les réseaux sociaux, qui perturberait beaucoup leur fils, exilé aux Etats-Unis depuis son mariage.

D'un côté: David et Victoria Beckham, avec leurs trois cadets: Romeo, Cruz et Harper. instagram

Dans le clan adverse: Brooklyn Beckham, 26 ans, et son épouse Nicola Peltz, 30 ans. instagram

«Ils ont demandé aux Beckham de les laisser tranquilles. Ils veulent juste qu'on les laisse en paix. Toute cette histoire sur Instagram n'est qu'un coup de pub», fait savoir la source d'Alison Boshoff.

«Le fait qu'une personne suive quelqu'un d'autre sur Instagram ou toute autre plateforme ne devrait pas être, et n'est pas, un sujet de conversation. C'est une situation regrettable, mais rien n'a changé. Nicola et Brooklyn ne font aucun commentaire. Ils veulent juste la paix. Il serait préférable pour tout le monde qu'ils [les Beckham] cessent de contacter, de commenter et de donner des informations, car cela n'aboutit à rien» Une source manifestement courroucée proche de Brooklyn, ce lundi, dans le Daily Mail

De leur côté, Victoria et David Beckham (ou, tout du moins, un «proche») ont fait savoir au Sun que la séparation «commençait à peser lourd». «Son absence a vraiment pesé sur les jours importants – l’adoubement – et maintenant Noël», confie cette source.

En effet, le fils aîné des Beckham a brillé par son absence lors des célébrations liées à l'accession de Sir David au titre de chevalier, cet automne.

«C'est comme si le fantôme de Brooklyn planait sur leurs fêtes de Noël et du Nouvel An. L'année dernière, ils étaient tous ensemble. Le message qu'ils envoient, c'est que la porte est toujours ouverte et qu'il est toujours le bienvenu. Ils ne rêvent que d'une chose: passer Noël à Brooklyn, oublier le passé et entamer l'année 2026 sur de nouvelles bases», poursuit la source.

Alors que le chevalier et ancien footballer à la retraite assistait ce lundi, l'air sombre, aux obsèques de la légende des Stone Roses, Gary «Mani» Mounfield, décédé fin novembre à l'âge de 63 ans, des suites de problèmes respiratoires, c'est peu dire que la famille de David Beckham s'apprête à vivre une période de Noël plus sombre qu'il ne l'aurait envisagée plus tôt cette année.

Une chose est sûre: qu'il soit concocté par Brooklyn ou non, il n'y a pour ainsi dire aucune chance pour que les Beckham se retrouvent autour d'un poulet rôti cette année pour les Fêtes. Et il faut avouer que cette brouille amère, qu'elle soit due à des divergences d'avis sur la cuisson de la volaille, une robe de mariée ou un désabonnement sur Instagram... semble bien futile. (mbr)