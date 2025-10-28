La morue de Morray peut vivre plus de 48 ans, mesurer jusqu'à 1 mètre 80 et peser plus de 83 kilogrammes (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Cette morue a réalisé un exploit jamais-vu

En Australie, le périple de la morue «Arnie» fascine les scientifiques. Le poisson avait été repéré pour la première fois en 2022.

Une morue de Murray a parcouru 860 kilomètres à la nage dans l'un des plus importants fleuves d'Australie. Son périple, décrit comme jamais-vu par les scientifiques, a débuté en 2022.

Le poisson d'eau douce, surnommé «Arnie» en référence à l'ex-nageuse vedette australienne Ariarne Titmus, avait été repéré pour la première fois au début 2022 à Mullaroo Creek, à 13 heures de route à l'ouest de Sydney, a retracé lundi Zeb Tonkin, chercheur à l'institut Arthur Rylah.

Le carnassier, alors âgé de quatre ans, «a pris son envol», quand des inondations ont frappé la région au printemps de cette année-là, et a voyagé sur 760 kilomètres vers l'amont en moins de deux mois, a-t-il ajouté. La voie était totalement libre, car les barrages installés sur le fleuve Murray avaient été retirés pour laisser les eaux de crue s'écouler.

Bon signe pour l'écosystème

«Arnie» a ensuite fait demi-tour au cours des 12 derniers mois et nagé 100 kilomètres de plus en direction de son point de départ, a précisé Tonkin. «Nous étudions ces espèces depuis des décennies [...] et n'avions jamais observé un déplacement d'une telle ampleur auparavant». La plus grande distance parcourue par une morue de Murray avant «Arnie» était «probablement 160 kilomètres environ».

Ce poisson, qui n'a pas de lien avec la morue d'océan, peut vivre plus de 48 ans, mesurer jusqu'à 1 mètre 80 et peser plus de 83 kilogrammes, selon des données du gouvernement australien.

«Arnie» avait quatre ans quand elle a été identifiée en 2022. «Si nous voyons ces espèces se reproduire, bien se développer, bien migrer, c'est un plutôt bon signe que l'écosystème en général est en bonne santé», s'est félicité Tonkin. (jzs/ats)