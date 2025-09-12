Zali a été blessé alors qu'il jouait au zoo de Zurich. Image: zoo de zurich

Zali l’éléphanteau est mort à Zurich

En avril, un éléphanteau est né au zoo de Zurich. Mais il y a deux jours, le jeune animal a eu un accident. Il est décédé.

Le petit éléphant Zali n’a vécu que quelques mois. Né en avril, il avait rapidement conquis de nombreux visiteurs. Mais mardi, alors qu’il jouait près d’un tas de terre, le petit mâle a eu un accident et s’est blessé à la patte avant, comme l’a indiqué le zoo de Zurich. Il s’est ensuite mis à boiter fortement.

Mercredi matin, les vétérinaires ont décidé d’examiner plus en détail la blessure, impossible à diagnostiquer de l’extérieur. Zali a été placé sous anesthésie, a reçu des antidouleurs et des perfusions, et a passé des radiographies.

«Zali a été suivi de près par l’équipe vétérinaire. L’anesthésie et le réveil se sont déroulés sans problème. Très vite, Zali s’est remis debout et donnait une impression plutôt stable», explique la vétérinaire en chef Maya Kummrow.

Zali avait été pris en charge par des spécialistes de la Clinique vétérinaire universitaire de Zurich. Les experts se montraient alors prudemment optimistes.

Voici ce qui a provoqué la mort

Mais seulement quelques heures plus tard, Zali est mort, poursuit le communiqué. Il s’était allongé pour se reposer et ne s’est jamais relevé. Sa mère Farha est restée tout le temps à ses côtés. Elle et l’éléphante Panang ont pu lui faire leurs adieux.

Les examens ont montré que Zali est décédé d’un arrêt cardio-circulatoire provoqué par une torsion de l’intestin grêle.



«Aussi triste que ce soit, une telle complication peut toujours survenir lorsqu’un animal subit du stress et des douleurs. Dans ces circonstances, elle était irréversible et donc fatale», a déclaré le directeur du zoo, Severin Dressen. (vro, adapt. jah)