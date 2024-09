Le patron d'Apple, Tim Cook, a animé la présentation des produits qui a duré une heure et demie. Image: imago-images.de

Apple a dévoilé l'Iphone 16 et il y a une mauvaise nouvelle pour la Suisse

Lundi soir, le groupe californien a présenté les iPhones 16, les nouveaux AirPods et les modèles de montres Apple. Et il y a eu des annonces (décevantes du point de vue suisse) concernant l'IA.

Daniel Schurter

Cette année, les fans de l'iPhone n'étaient pas les seuls à suivre le keynote d'Apple avec grand intérêt. Les analystes et les spéculateurs boursiers étaient tout aussi impatients de découvrir ce que l'entreprise allait dévoiler lundi soir.

L'essentiel en bref

Apple a présenté une nouvelle gamme d'iPhone qui intègre pour la première fois le système d'intelligence artificielle (IA) générative développé par le groupe américain:

«Nous sommes heureux de présenter les premiers iPhones conçus de A à Z pour l'Apple Intelligence et ses possibilités révolutionnaires» Tim Cook, président du groupe.

Par ailleurs, les quatre nouveaux modèles d'iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max sont équipés d'un nouveau bouton, similaire à celui que l'on trouve sur les appareils photo: un déclencheur. Ce nouvel élément de commande vise à faciliter la prise de photos et de vidéos, tout en offrant un moyen plus rapide d'en apprendre davantage sur l'environnement grâce à l'IA et à la reconnaissance d'images. Par exemple, on peut photographier une affiche de concert ou un animal pour obtenir plus d'informations à leur sujet.



Dans l'ensemble, l'iPhone 16 conserve en grande partie le design des modèles précédents. Cependant, les deux caméras du modèle standard sont à nouveau disposées en ligne, l'une au-dessus de l'autre, comme sur l'iPhone X. Grâce à ce système de caméras, les smartphones peuvent désormais enregistrer des «vidéos spatiales» en trois dimensions pour le casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro.

A l'intérieur, de nouveaux processeurs et davantage de mémoire vive ont été ajoutés. Cela est essentiel pour garantir que les nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle fonctionnent de manière fluide sur les appareils. Parmi les anciens modèles, seul l'iPhone 15 Pro est suffisamment puissant pour prendre en charge l'«Apple Intelligence».

L'IA Apple ne sait pas (encore) parler français

Les fonctionnalités d'IA permettront, entre autres, de résumer les e-mails et messages manqués, de créer des emojis personnalisés et de rechercher des informations à la demande. Cependant, pour les utilisateurs de l'UE et de la Suisse, bon nombre de ces fonctionnalités d'IA ne seront pas disponibles dans un premier temps.

Apple invoque des incertitudes juridiques liées à la législation sur les marchés numériques européens DMA, qui impose des règles plus strictes aux grandes entreprises technologiques et à leurs plateformes. La société exprime notamment ses préoccupations quant au fait que les exigences de la DMA concernant l'ouverture aux autres fabricants et fournisseurs de services pourraient compromettre la protection des données des utilisateurs.

Apple Intelligence est un système qui regroupe des fonctionnalités d'IA pouvant être utilisées sur tous les appareils Apple. Lors de sa conférence pour développeurs WWDC en juin, l'entreprise avait annoncé ce système ainsi qu'un nouveau partenariat avec le pionnier de l'IA, OpenAI. L'IA générative se réfère à la capacité technique de créer du contenu tel que du texte, des images, de la musique et des vidéos.

Jusqu'à présent, «Apple Intelligence» ne fonctionne qu'en anglais. Lors de l'événement, Apple a annoncé quatre autres langues pour l'année prochaine, dont le français.

A quelle date iOS 18 et les autres logiciels Apple seront-ils disponibles?

Les versions finales de iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 et macOS 15 «Sequoia» seront toutes publiées lundi prochain, le 16 septembre 2024, selon Apple.

Egalement au programme des annonces de lundi prochain, selon MacPrime, figurent une nouvelle version du logiciel pour les HomePods, une mise à jour du micrologiciel pour les AirPods, Safari 18, ainsi qu'une version majeure de l'IDE pour développeurs «Xcode» en version 16.

Combien coûtent l'iPhone 16 et les autres gadgets en Suisse?

Apple a annoncé les prix suisses par communiqué de presse après la keynote.

iPhone 16

iPhone 16 (128 Go de mémoire): 849 CHF.



iPhone 16 Plus (128 GB): 949 CHF.

iPhone 16 Pro (128 GB): 1049 CHF.

iPhone 16 Pro Max (256 GB): 1249 CHF.

Apple Watch Serie 10

Apple Watch Series 10 (écran de 42 millimètres, aluminium, avec bracelet sport, GPS): 399 CHF.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 (écran de 49 millimètres, titane, avec bracelet «Trail Loop»): 799 CHF.

Apple Watch Hermes Ultra 2 (49 MM): 1299 CHF.

Apple Watch SE

Apple Watch SE 2ème génération (écran 40 millimètres, aluminium, avec «Sport Band», GPS): 229 CHF.

AirPods

AirPods 4: 129 CHF.

AirPods 4 (avec ANC): 179 CHF.

AirPods Max (USB-C): 499 CHF.

Traduit et adapté par Noëline Flippe