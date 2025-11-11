assez ensoleillé13°
Polémique à Berlin: elle bénit l’union de quatre hommes

CSD, Demonstration unter dem Motto Nie wieder still , Berlin, 26.07.2025 Zwei k
(image symbolique)Image: www.imago-images.de

Une pasteure bénit l’union «polyamoureuse» de quatre hommes et ça énerve

A Berlin, une pasteure évangélique a célébré la bénédiction d’une union entre quatre hommes. Les réseaux sociaux n'ont pas tardé à réagir.
11.11.2025, 15:0111.11.2025, 15:01
Un article de
t-online

Quatre hommes bénis en tant que «polyamoureux»? C'est bien la cérémonie qui s’est tenue dans le cadre d’un «festival du mariage» organisé par l’Eglise protestante Berlin-Brandebourg (EKB). Ce concept permet à des couples de se marier sans démarches préalables. L’édition de cette année, intitulée «pride edition» (édition des fiertés), était spécialement consacrée aux personnes queer.

Quatre hommes mariés dans un mariage polyamoureux? C&#039;est arrivé à Berlin.
La cérémonie a eu lieu à Berlin.instagram

Avant la cérémonie, la pasteure Lena Müller a brièvement rencontré les quatre participants. «Il était évident qu’ils étaient profondément liés», a-t-elle expliqué. «Nous nous sommes rapidement mis d'accord au sein de notre équipe», dit-elle, et de préciser:

«Qu’est-ce que Dieu pourrait bien avoir contre une relation à quatre plutôt qu’à deux?»
Lena Müller, pasteure

Lena Müller est suivie par près de 9000 personnes sur Instagram, où elle se définit comme «féministe et pasteure». Mais sa vidéo n'a pas eu que des retours positifs. Elle a rapidement déclenché une avalanche de commentaires jugés haineux et homophobes.

Pas un mariage au sens juridique du terme

Plusieurs internautes l’ont par ailleurs accusée — ainsi que son Eglise — d’encourager la polygamie, une pratique illégale en Allemagne. Même si le polyamour, c’est-à-dire les relations à plusieurs sans union, n’est pas formellement interdite. Face à la polémique, l’Eglise a défendu sa pasteure:

«Nous sommes consternés par ce flot de haine dirigé contre elle. Nous lui apportons tout notre soutien et condamnons fermement ces attaques»
Église évangélique Berlin-Brandebourg

Cependant, l’institution a tenu à clarifier qu’il ne s’agissait pas d’un mariage au sens juridique du terme, mais d’une simple bénédiction religieuse. La vidéo publiée sur Instagram a depuis été supprimée. L’évêque régional a également précisé que l’Eglise évangélique ne célèbre que des mariages déjà reconnus par l’état civil, écartant ainsi toute accusation de polygamie.

Mais de son côté, la pasteure a maintenu sa position dans la presse locale:

«Je suis convaincue qu’ils se sont véritablement unis devant Dieu»
Lena Müller, pasteure

(con, t-online)

