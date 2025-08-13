Pamela Anderson vient d'une longue lignée de spécialistes du cornichon.

Pamela Anderson se lance dans le cornichon

La nouvelle reine du cornichon, c'est Pamela Anderson. La star de 58 ans a lancé ce lundi une nouvelle ligne de ces condiments appelée «Pamela's Pickles», pour 38 dollars le pot. Une niche business plutôt détonnante.

Décidément, les stars ont le chic pour nous surprendre, et presque toujours dans le pire des sens. Après Meghan Markle, qui nous a tartinés de promo marketing pour sa confiture, Gwyneth Paltrow avec ses bougies senteur vagin, ou encore Sydney Sweeney avec ses savons à l'eau de son propre bain....voici Pamela et ses cornichons. Ses «pickles», en anglais dans le texte.

Non, vous ne rêvez pas, Pamela semble avoir une étrange obsession pour ces machins longs, marinés et gluants. Elle en parlait déjà dans son livre de recettes publié en 2023, I Love You: Recipes from the Heart.

On la comprend, puisqu'on sait que ces cucurbitacées sont fondamentales pour réussir une belle raclette-party, et Pamela doit en être consciente.

La star à l'affiche de The Naked Gun - et très scrutée depuis que sa relation avec l'acteur Liam Neeson a été révélée au grand jour - n'a visiblement pas fait que de mémoriser des lignes de scénario ces derniers temps. Elle a aussi raclé les fonds de bocal d'un business auquel bien peu de stars, les malheureuses, ont déjà pensé. Des entrailles de sa cuisine, Pamela a lancé ce lundi 11 août une édition limitée des célèbres condiments allongés, intitulée «Pamela's Pickles». C'est moins métaphorique que la marque «As Ever» de Meghan Markle, mais ça reste étrangement poétique, assez pour que les internautes s'amusent à comparer les projets émanant des deux magnats du lifestyle.

Le twist pour nous faire digérer les croquants 38 dollars qui s'affichent sur les pots, vendus en exclusivité chez Flamingo Estate, une marque basée à Los Angeles? Les fonds générés seront exclusivement reversés à la cause animale, en faveur du California Wildlife Center.

source: instagram flaming_estate

Cornichons bio et frigo ouvert, un message cohérent. source: instagram flaming_estate

Le branding? Un concept nature-peinture, et organique à gogo, au diapason de la nouvelle image que Pamela s'est taillée ces dernières années. Pour rappel, l'actrice s'affiche désormais sur les tapis rouges sans maquillage. Sur le shoot promotionnel de son concombre artisanal, la star joue sur une vibe soft Montecito, et dégaine des pulls en coton bio style Naturaline, une longue jupe froissée en mode je-sors-du-potager, un panier en oseille, des gants de jardinage et un chapeau à larges bords.

Le rustre cornichon, bien peu adapté à l'image glamour d'une star de Hollywood, a subi un petit ravalement de façade pour se présenter sous un jour plus «girly». Le packaging s'harnache donc de couleur fuchsia, et des pétales de roses séchés viennent embellir les saumâtres lamelles. Non, non, les cornichons de Pamela n'ont rien à voir avec les vôtres négligemment jetés dans un caddie Denner. Dans sa formule secrète, vous y trouverez du poivre rose, de l'aneth, de la moutarde, du piment guajillo et du sel de mer fumé, ainsi que du piment d'Espelette biologique.

Vos cornichons.

Les cornichons de Pamela. Rien à voir.

Il fallait également une vraie backstory, intime et vendeuse, pour emballer le tout. La recette aux pétales de roses lui vient donc de sa famille, qui compte une «longue lignée de spécialistes des cornichons». Le clan suivait de pointus «rituels» en la matière sur l'île de Vancouver», a-t-elle confié au magazine WWD. Elle cite en particulier sa grand-tante nommée Vie, qui a rédigé un ouvrage intitulé From Pickles to Pearls (Des cornichons aux perles). «C'est authentique!», a encore déclaré Anderson, au cas où l'on voudrait fouiller ses archives familiales.

Résultat? La recette fait mouche, puisque certains médias comme Cnews arrivent à nous vanter le snack à coups de:

«...Goût fumé et avec une subtile note florale, symbole de la féminité incarnée par celle qui symbolisait autrefois l'archétype intense d'une sensualité irréaliste.» Toussa. Article de Cnews

Sur la Toile aussi, les commentaires sont plutôt positifs, même si on a de la peine à croire ce qu'on lit. «Comme quoi, les cornichons peuvent être magnifiques», peut-on notamment trouver. «Inspirant», ou encore «Cornichons, cornichons, cornichons» (étrangement, ça donne aussi claqué en anglais). Certains ont ironisé: «Markle pleure et brise des assiettes quelque part».

Beaucoup saluent l'engagement de l'ex-star d'Alerte à Malibu en faveur de la cause animale. C'est donc mission accomplie pour Pamela et sa mission cornichons. Bien sûr, la star est maligne; elle a lancé des pots en quantité limitée. Seule une centaine sont disponibles sur le site web de Flamingo Estate. Il y a fort à parier qu'ils seront rapidement en rupture de stock - et qui sait s'ils ne se revendront pas bientôt sous le manteau, au même prix qu'un Labubu.

Va savoir si la star compte également se lancer dans le commerce du petit frère du cornichon (pour ceux qui respectent les règles de la charbonnade), les petits oignons. On adorerait goûter les «Pamela's onions».

Ou alors, elle peut devenir ambassadrice de ce produit phare 👇