Cette nouveauté de ChatGPT peut faire trembler Google

En réponse à l'essor spectaculaire de ChatGPT d'OpenAI, Google, Meta (Facebook, Instagram) et les autres géants technologiques ont sorti des services similaires en 2023 et 2024, capables de produire du texte et des images sur simple requête en langage courant.

ChatGPT, la plateforme la plus connue d'intelligence artificielle (IA) générative, peut désormais servir de moteur de recherche gratuitement pour ses centaines de milliers d'utilisateurs et se place donc directement en concurrence avec Google.

Ce couple romand «sans limites» a séduit Rita Ora et Amhed Sylla

Originaires respectivement du Locle (NE) et de Tolochenaz (VD), Evan Giusto et Benjamin Bühler sont partis il y a deux ans à la conquête de la scène parisienne. Si leur griffe a séduit Rita Ora, Jessie J, Ahmed Sylla ou encore Nabilla, ils reviennent à la maison pour présenter leur nouvelle collection à Lausanne, ce jeudi. Portrait.

Dans l'austère Lausanne balayée par le vent glacé de décembre, Evan Giusto et Benjamin Bühler font l'effet d'un shoot de vitamine D. Aussi beaux que les passants sont fades. Aussi doux que le milieu de la mode est impitoyable. Aussi élégants que le reste du monde se planque sous des couches de vêtements gris et informes. A deux petits jours de la présentation de leur nouvelle collection à Lausanne devant plus de 400 personnes, le duo de créateurs dégage un certain apaisement - pour le coup très suisse, lui.