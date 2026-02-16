Vidéo: watson

L'escalator le plus long du monde est suisse

Le plus long escalier urbain du monde sera inauguré ce mardi à Wushan, dans le sud-ouest de la Chine. Ce projet impressionnant a été développé avec la participation d’une entreprise lucernoise de renom.

Le super-escalator «Shennü» (déesse) est en cours d’inauguration à Wushan, dans la région de Chongqing, en Chine. Ce système d’escalators urbains, le plus long du monde, relie la ville basse à la ville haute. D’une longueur totale de 905 mètres et avec un dénivelé de 242 mètres, il se compose de 21 escaliers mécaniques, huit ascenseurs, quatre tapis roulants, deux ponts piétonniers ainsi que deux passerelles.

Cette prouesse a été conçue et réalisée par l’entreprise lucernoise Schindler. L'entreprise suisse, qui est active à l'international dans le domaine des ascenseurs et escaliers mécaniques, a également participé à la réalisation technique du projet. Le ruban mécanique relie deux quartiers séparés par un relief abrupt et réduira considérablement le temps de trajet des habitants, autrefois forcés de faire de longs détours ou emprunter un sentier très escarpé.

Le temps de trajet entre les sections supérieure et inférieure de l'avenue Shennü est d'une quinzaine de minutes seulement, facilitant ainsi considérablement les déplacements des habitants et des touristes. Ce chantier étonnant redéfinit à sa façon l'urbanisme et la mobilité verticale au cœur d'une ville.

Plusieurs options ont été évaluées lors de la conception du projet en 2022, notamment le téléphérique, et le transport ferroviaire. Après avoir pris en compte des facteurs tels que la capacité, la sécurité, les coûts du cycle de vie, l'adaptabilité aux fortes pentes et l'impact visuel, l'équipe a finalement opté pour un système d'escaliers mécaniques à plusieurs niveaux.

«La question essentielle était de savoir quel type de transport était le mieux adapté à une ville montagneuse comme Wushan» Huang Wei, concepteur principal du projet

L'infrastructure a également été pensée pour le tourisme dès sa conception, puisque des installations lumineuses placées à des points stratégiques relient l’escalator au vaste programme d’aménagement nocturne de Wushan, transformant la structure, à la nuit tombée, en un ruban de lumière serpentant à travers les collines. Avec une telle attraction, la ville souhaite dynamiser les loisirs et la consommation durant la soirée.

Son ouverture officielle au public est prévu ce mardi 17 février, soit le jour du Nouvel An chinois. Une nouvelle année, placée sous le signe du Cheval de Feu.