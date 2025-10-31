WhatsApp prend une décision inédite pour les discussions de groupes

Les utilisateurs de WhatsApp devraient bientôt pouvoir créer des groupes réunissant des personnes issues d’autres messageries. Le service travaillerait actuellement sur une telle fonctionnalité. Mais pourquoi maintenant?

Steve Haak / t-online

Plus de «Société»

Un article de

WhatsApp pourrait bientôt permettre des chats de groupe entre utilisateurs de différentes plateformes. Le site spécialisé WABetaInfo a repéré des indices de cette nouveauté dans la version bêta 2.25.32.2 de WhatsApp pour Android. Concrètement, cela permettrait à des membres de WhatsApp de discuter directement avec des utilisateurs d’autres services de messagerie, comme Signal ou Telegram, sans quitter l’application.

Cette fonction, appelée «Third-Party Groups» (Groupes tiers), viserait à se conformer au Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne. Ce règlement, adopté il y a deux ans, cherche à limiter le pouvoir des géants du numérique — les fameux «gatekeepers» — et à rétablir des conditions de concurrence plus équitables. Les nouvelles règles concernent les grandes plateformes en ligne, notamment les moteurs de recherche, réseaux sociaux et services d’intermédiation.

WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de créer des groupes tiers. Image: WABetaInfo

Pour WhatsApp, cette interopérabilité représente avant tout un défi majeur, car toutes les communications sur la plateforme sont chiffrées de bout en bout.

Chiffrées? Il n'est pas d'accord 👇 Cet ancien cadre de WhatsApp fait de graves accusations contre Meta

D’après WABetaInfo, l’application entend garantir la sécurité des données des utilisateurs en vérifiant les standards de sécurité des autres services avant d’activer la nouvelle option. Ces derniers devront utiliser le protocole Signal, déjà en place sur WhatsApp, ou un système de chiffrement équivalent, précise le site.

Des échanges limités au départ

Au lancement, les chats de groupe interplateformes offriront une communication restreinte: les statuts, stickers ou messages éphémères ne seront pas partagés avec les membres externes. Dans un premier temps, WhatsApp souhaite se concentrer sur l’essentiel: l’envoi et la réception de textes, photos, vidéos, messages vocaux et documents.

Pour les utilisateurs, cette nouveauté pourrait être un vrai gain de confort. Il ne serait plus nécessaire d’installer plusieurs applications de messagerie juste pour rester en contact avec tout le monde. Une seule appli suffirait pour échanger avec ses proches, même s’ils utilisent un autre service. WhatsApp souhaite que sa plateforme soit la norme et, ainsi, conserver sa place de leader.

Aucune date de déploiement n’a encore été annoncée. On ignore également si les concurrents — Telegram, Threema ou Signal — accepteront d’ouvrir leurs interfaces pour permettre une communication vraiment interopérable.

Traduit de l'allemand