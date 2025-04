Vidéo: watson

On veut tous y participer

Vous connaissez les «bakery raves», ou «bakery sessions»? Il s'agit de s'enjailler en musique, tout en mangeant un croissant. Depuis quelque temps, de plus en plus de boulangeries et de cafés se transforment en lieu de fête, attirant parfois des DJs prestigieux.

Imaginez que vous alliez chercher un petit pain au lait pour accompagner votre café, et que vous tombiez nez à nez avec un DJ set de Bob Sinclar et sa fille Paloma Le Friant dans une boulangerie. C’est précisément l’expérience surprenante vécue par des Parisiens fin mars dans une boulangerie de la capitale française. Cette performance inattendue avait créé un attroupement devant l'établissement, qui en profitait pour distribuer des viennoiseries aux mélomanes venus admirer l’artiste et taper du pied.

Cet événement insolite n'est pas vraiment nouveau. C’est même un concept très français (pour ceux qui en doutaient) appelé «bakery session» ou «bakery rave». À l'origine de ce mouvement, mêlant fête et gourmandise, se trouve un DJ nommé Aazar. Depuis sa création en 2019, il écume les boulangeries pour organiser des afters autour d’un café et d’un croissant. Et ça marche! Le concept séduit particulièrement la génération Z, tandis que les boulangeries participantes profitent d’une belle visibilité sur les réseaux sociaux, devenant des lieux branchés, attirant une jeunesse en quête d’endroits tendance et gentrifiés.

Une tendance qui ne se limite pas seulement au concept lancé par le DJ Aazar. En effet, de New York à Tokyo en passant par Dubaï, Houston, Montréal ou encore Amsterdam, les médias locaux rapportent le succès grandissant de ces événements. Ces fêtes sans gueule de bois, sans personnes désagréables ni files interminables séduisent tout particulièrement une nouvelle génération de fêtards, aux antipodes des clichés habituels du monde de la nuit.