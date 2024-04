Vidéo: watson

La politique a l'air beaucoup plus marrante en Corée du Sud

Pour présenter les résultats des législatives, la Corée du Sud s'amuse à mettre les candidats dans des mises en scène à la Game of Thrones, Rocky ou encore Mission Impossible. Le but de cette démarche? Intéresser les jeunes à la politique.

Ce mercredi 10 avril, la Corée du Sud était appelée à voter dans le cadre des élections législatives. Le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, devrait l'emporter avec près de 200 sièges sur 300. Ces élections sont cruciales, car elles font office de bilan pour le président Yoon Suk-yeol, élu en mars 2022. Mais n'importe quel citoyen qui a allumé sa télé aujourd'hui a vu les candidats dans de drôles de mises en scène. En effet, la manière de présenter les résultats est surprenante.

Plutôt que d'afficher des photos ennuyeuses des candidats en costumes, les chaînes les intègrent dans des mises en scène faisant référence à la pop culture. Et qui aime la pop culture? Les jeunes. Les moins de 30 ans sont les principaux abstentionnistes du pays. Ils sont sous-représentés au Parlement et souvent ignorés lors des campagnes électorales. Alors chaque diffuseur rivalise d'originalité et d'intelligence artificielle pour rendre les résultats du scrutin cool et fun.

Par exemple, Seoul Broadcasting System (SBS) s'est inspiré de Mission Impossible, sauf qu'à la place de Tom Cruise affrontant des méchants dans un train à grande vitesse, les candidats sont mis en scène dans des combats acharnés dans un wagon fictif se dirigeant vers l'Assemblée nationale tout en essayant d'obtenir le plus de sièges possible à bord. La chaîne nationale KBS a présenté des avatars de candidats dans un battle de rap, avec des morceaux composés sur la base de leurs promesses électorales.

Le procédé existe depuis 2017. Cette année-là, la série Game of Thrones était l'un des shows les plus regardés du moment. SBS avait par exemple mis en scène les candidats sur des dragons dans des arènes avec en fond sonore, la célèbre musique de la série. Elle les avait également habillés en jogging gris les faisant courir dans la rue comme Rocky.

Est-ce qu'un tel procédé pourrait venir chez nous en Europe? En France, TF1 utilise déjà l'IA pour son programme politico-divertissant C'est Canteloup (dont la drôlerie est discutable). Même si les jeunes sont aussi le nerf de la guerre, la culture du divertissement est moins forte qu'en Corée du Sud. Ce genre de mise en scène pourrait être considérée comme ringarde et les faire fuir davantage.

