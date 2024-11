Etre hacker peut être plus simple que vous ne l'imaginez, et c'est votre faute. Image: watson / Midjourney

Voici les pires mots de passe de Suisse

Faites-vous pire que votre voisin? On a la liste des mots de passe les moins efficaces du pays. Et le 15ᵉ est surprenant.

Votre mot de passe est-il 123456? Vous trouvez ça bête? Pourtant, c'est le mot de passe le plus utilisé de Suisse, et de loin.

NordPass (une entreprise de sécurité informatique) a collecté 2,5 To de données extraites de diverses sources accessibles au public, y compris sur le dark web, et a ressorti pour la sixième année consécutive la liste des mots de passe les plus nuls de 44 pays, dont la Suisse.

Et NordPass fait un triste constat:

«Après avoir analysé six années de données, nous pouvons affirmer qu’il n’y a pas eu beaucoup de progrès dans les habitudes de création de mots de passe»

De notre côté, nous constatons qu'en suisse, nous avons peu d'imagination. Les Français, par exemple, ont pu glisser quelques perles, notamment «doudou», «loulou» ou «chouchou», respectivement à la 8ᵉ, 9ᵉ et 13ᵉ. «Marseille» tire son épingle du jeu à la 7ᵉ place: utilisé par 11 229 individus, il faudrait 24 heures pour le craquer, contre moins d'une seconde pour «soleil» qui tient la 15ᵉ place.

Reconnaissons que les Américains sont très ingénieux (ou naïfs), leur mot de passe le plus fréquent est «secret», tandis que les Grecs semblent être nos cousins tant leur liste ressemble à la nôtre. Les Allemands, eux, réussissent l'exploit d'avoir l'élégant «dragon» et le facétieux «pokemon» dans leur classement annuel.

Soyons honnêtes, un de vos mots de passe est dans la liste?

Changez vos mots de passe

Un peu de prévention maintenant: il est important de trouver un bon mot de passe afin de se protéger au mieux des cyberattaques. Pour ce faire, les experts informatiques suggèrent notamment:



D'imaginer des mots de passe «longs et complexes».

De ne pas réutiliser des mots de passe déjà choisis pour d'autres comptes ou sites.

De modifier son mot de passe le plus souvent possible.