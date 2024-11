Cette lettre de MétéoSuisse est une dangereuse arnaque

«Il est ainsi expliqué dans la lettre qu’une nouvelle application de météo doit être installée. Or, cette dernière n’existe pas.



En scannant le code QR figurant dans le courrier, l’utilisateur du téléphone télécharge un logiciel malveillant connu sous les noms de «Coper» et «Octo2».



Lors de l’installation de la fausse application, le programme tente de voler des données sensibles, telles que les données d’accès à plus de 383 applications mobiles, y compris des applications d’e-banking.»