Décès

Ace Frehley: le légendaire guitariste de Kiss est mort

FILE - Kiss guitarist Paul Stanley, right, guitarist Ace Frehley, center, and bassist Gene Simmons play during the band&#039;s farewell concert in the Detroit area, Thursday, May 25, 2000, at the Pala ...
Ace Frehley, au centre, avait quitté le groupe en 1982 avant de le retrouver en 1990.Keystone

Ace Frehley, légendaire guitariste de Kiss, est mort

Le musicien est décédé à 74 ans après une récente chute. Il figurait parmi les membres fondateurs du groupe de rock en 1973.
17.10.2025, 05:5717.10.2025, 06:18

Ace Frehley, le guitariste principal des premières années du groupe américain de rock Kiss, est décédé jeudi à l'âge de 74 ans, a annoncé sa famille. Il est mort chez lui, entouré de sa famille, après une récente chute, a confirmé un représentant.

Dans un communiqué, sa famille a exprimé son chagrin face à cette perte.

«Dans ses derniers instants, nous avons eu la chance de pouvoir l'entourer de mots, pensées, prières et intentions d'amour [...] alors qu'il quittait cette terre»

Ace Frehley figurait parmi les membres fondateurs de Kiss en 1973, avec le chanteur Gene Simmons, le guitariste rythmique Paul Stanley et le batteur Peter Criss. Même à cette époque où les costumes extravagants étaient la norme, le groupe s'est construit un style inimitable, avec son maquillage facial rappelant le Kabuki – théâtre japonais -, ses longs cheveux hirsutes et ses bottes à plateformes incroyablement hautes.

Séparation en 1982

Cet esthétisme a contribué au succès du groupe, dont les succès «I was made for lovin' you», «God of Thunder» et «Strutter» font partie des classiques de la bande son du rock de l'époque.

Leurs concerts, très travaillés, ont aussi marqué les esprits par leur théâtralité, avec feux d'artifice et fumigènes, tout comme les éclairs choisis pour représenter le SS de Kiss et la langue incroyablement longue du chanteur, Gene Simmons.

FILE - In this image taken with a fisheye lens, members of the rock group Kiss, clockwise from right, Gene Simmons,, Ace Frehley, Peter Criss and Paul Stanley pose before a concert in Hartford, Conn., ...
Gene Simmons (à droite) et Ace Frehley (en bas), Peter Criss (à gauche) et Paul Stanley (au centre, en haut).Keystone

Ace Frehley a quitté le groupe en 1982 en raison de problèmes de drogue et de divergences créatives. Il a continué à travailler en tant qu'artiste solo et en tant que membre fondateur de Frehley's Comet, produisant plusieurs albums à succès. Il a retrouvé Kiss au milieu des années 1990 pour une période de six ans.

Le guitariste virtuose laisse derrière lui sa femme, Jeanette, et sa fille, Monique. (jzs/ats)

