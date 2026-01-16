Dominic McLaughlin endossera le rôle de Harry Potter pour HBO/ Hans Zimmer, le maître des bandes originales épiques (Gladiator, Interstellar, Dune), s’apprête à enchanter le monde des sorciers dès 2027. images: getty

Cette légende de la musique va enchanter la série «Harry Potter»

Le célèbre compositeur Hans Zimmer, entouré de son collectif Bleeding Fingers Music, a été choisi pour créer l’univers sonore de la future série Harry Potter attendue en 2027. Entre respect de l’héritage de John Williams et renouveau musical, ce choix marque une étape clé pour la production HBO.

Plus de «Divertissement»

L'univers magique de J.K. Rowling s'apprête à connaître une révolution sonore. HBO a officiellement confirmé, le 15 janvier 2026, que le compositeur oscarisé Hans Zimmer sera aux commandes de la bande originale de la série très attendue pour 2027.

Le compositeur germano-américain de 68 ans ne sera pas seul pour relever ce défi. Il travaillera en collaboration avec Kara Talve et Anže Rozman, deux talents issus de Bleeding Fingers Music, le collectif qu'il a cofondé. Dans un communiqué, l'équipe a déclaré vouloir «honorer la magie de l'univers Harry Potter» tout en soulignant qu'ils ne prenaient pas cette responsabilité «à la légère».

«L'héritage musical de Harry Potter est une référence pour les compositeurs du monde entier, et nous sommes honorés de rejoindre une équipe aussi remarquable pour un projet d'une telle envergure.» Hans Zimmer dans un communiqué.

Un héritage monumental

Hans Zimmer succède à des noms illustres du cinéma qui ont façonné l'identité musicale de la saga sur grand écran:

John Williams, créateur du mythique Hedwig's Theme pour les trois premiers films.

Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, qui ont officié sur les volets suivants.

Si vous avez la mémoire courte... John Williams - Thème de Hedwig (Harry Potter) | WDR Funkhausorchester Vidéo: YouTube/ARD Klassik

Zimmer arrive sur ce projet avec un palmarès impressionnant, incluant deux Oscars (pour Le Roi Lion et Dune), ainsi que des partitions légendaires comme celles de Gladiator, Pirates des Caraïbes ou encore Blade Runner 2049.

Quelques dates clés de la vie de Hans Zimmer - 12 septembre 1957: Naissance à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

- 1988: Sa carrière hollywoodienne décolle avec le film Rain Man, qui lui vaut sa première nomination aux Oscars.

- 1994: Il compose la musique du film d'animation Le Roi Lion. Ce chef-d'œuvre lui permet de remporter son premier Oscar en 1995.

- 2000: Triomphe avec la bande originale de Gladiator, une collaboration majeure avec Ridley Scott qui reste l'une de ses œuvres les plus célèbres

- 2010: Sortie d'Inception, marquant une collaboration emblématique avec Christopher Nolan et l'utilisation de sons expérimentaux (le fameux «Braam»).

- 2021: Il signe la musique de Dune (Denis Villeneuve), pour laquelle il remporte son deuxième Oscar en 2022.



Image: sda

Ce que l'on sait de la série

Date de sortie : Prévue pour 2027 sur HBO et HBO Max.

: Prévue pour 2027 sur HBO et HBO Max. Production : Le tournage a débuté le 14 juillet 2025 au Royaume-Uni. Chaque saison se veut une adaptation fidèle de l'un des sept livres de J.K. Rowling.

: Le tournage a débuté le 14 juillet 2025 au Royaume-Uni. Chaque saison se veut une adaptation fidèle de l'un des sept livres de J.K. Rowling. Le Nouveau Trio : Dominic McLaughlin incarnera Harry Potter, accompagné d'Arabella Stanton (Hermione Granger) et Alastair Stout (Ron Weasley).

: Dominic McLaughlin incarnera Harry Potter, accompagné d'Arabella Stanton (Hermione Granger) et Alastair Stout (Ron Weasley). Casting Adulte: Des noms prestigieux ont été confirmés: John Lithgow (Dumbledore), Nick Frost (Hagrid), Paapa Essiedu (Rogue) et le retour de Warwick Davis dans le rôle du Professeur Flitwick.

Les compositions de Hans Zimmer les plus connues

Tout comme John Williams, la musique de Hans Zimmer est addictive. Voici quelques-unes de ses compositions les plus célèbres:

«King of Pride Rock» (Le Roi Lion) Vidéo: YouTube/Suen91

«Watch the World Burn» (The Dark Knight) Vidéo: YouTube/BmSt32

Et en live, c'est encore mieux... THE LION KING - Suite by Hans Zimmer - [Hollywood in Vienna 2018] Vidéo: YouTube/Ulrich Krause

«Vous êtes fan d'une autre composition? Citez-la-nous en commentaire!»

(jod)