Benedict Freitag a joué au théâtre, ainsi que dans des films, séries et téléfilms allemands. Image: Imago

Ce célèbre acteur suisse est décédé

Le Zurichois Benedict Freitag est mort à l'âge de 72 ans. Il avait notamment été en couple durant plusieurs années avec la star allemande Nena.

Plus de «Société»

L'acteur alémanique Benedict Freitag est décédé le 15 août dernier à l'âge de 72 ans, a annoncé jeudi sa fille, l'artiste et musicienne Larissa Kerner sur Instagram. Il avait été en couple durant plusieurs années avec la chanteuse allemande Nena (99 Luftballons).

Benedict Freitag est né en 1952 à Zurich dans une famille d'acteurs. Il a joué au théâtre, ainsi que dans des films, séries et téléfilms allemands. On a notamment pu le voir dans plusieurs épisodes de la très populaire série Tatort, ainsi que dans le film Snow White du réalisateur alémanique Samir (2005).

L'acteur et Nena se sont rencontrés sur le tournage d'un film en 1987. Le couple a eu trois enfants. L'aîné est décédé en 1989, peu avant son premier anniversaire. (jzs/ats)