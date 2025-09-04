pluie modérée15°
DE | FR
burger
Société
Décès

L'acteur suisse Benedict Freitag est décédé

Décès de l&#039;acteur zurichois Benedict Freitag à l&#039;âge de 72 ans
Benedict Freitag a joué au théâtre, ainsi que dans des films, séries et téléfilms allemands.Image: Imago

Ce célèbre acteur suisse est décédé

Le Zurichois Benedict Freitag est mort à l'âge de 72 ans. Il avait notamment été en couple durant plusieurs années avec la star allemande Nena.
04.09.2025, 11:2804.09.2025, 11:28
Plus de «Société»

L'acteur alémanique Benedict Freitag est décédé le 15 août dernier à l'âge de 72 ans, a annoncé jeudi sa fille, l'artiste et musicienne Larissa Kerner sur Instagram. Il avait été en couple durant plusieurs années avec la chanteuse allemande Nena (99 Luftballons).

Benedict Freitag est né en 1952 à Zurich dans une famille d'acteurs. Il a joué au théâtre, ainsi que dans des films, séries et téléfilms allemands. On a notamment pu le voir dans plusieurs épisodes de la très populaire série Tatort, ainsi que dans le film Snow White du réalisateur alémanique Samir (2005).

La bande-annonce de Snow White 👇

Vidéo: YouTube/The Movie Collection

L'acteur et Nena se sont rencontrés sur le tournage d'un film en 1987. Le couple a eu trois enfants. L'aîné est décédé en 1989, peu avant son premier anniversaire. (jzs/ats)

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
«J'adore!» Pourquoi ces réalisateurs iconiques sont fans de James Bond
«J'adore!» Pourquoi ces réalisateurs iconiques sont fans de James Bond
de Alexandre Cudré
Cette comédie loufoque va sauver notre été
Cette comédie loufoque va sauver notre été
de tobias sedlmaier
La bande-annonce de «Avatar 3» va vous couper le souffle
La bande-annonce de «Avatar 3» va vous couper le souffle
de Sainath Bovay
Brad Pitt nous régale avec le blockbuster de l'été
Brad Pitt nous régale avec le blockbuster de l'été
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ce chien adore la piscine de ses maîtres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Le Conseil fédéral veut confisquer les armes des «Suisses âgés»
Le Conseil fédéral a récemment rejeté la demande d’un conseiller UDC visant à ce que les soldats puissent à nouveau garder des cartouches à domicile. Il soutient désormais une motion socialiste qui veut retirer les anciennes armes de l’armée aux particuliers.
C’est une particularité de l’armée de milice: les militaires conservent leur arme à la maison, même hors service. Pendant longtemps, ils recevaient en plus une boîte de ce qu’on appelait les «cartouches de poche». L’idée était qu’en cas de guerre, les soldats soient équipés avant même de rejoindre leur unité.
L’article