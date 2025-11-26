ciel couvert
Les Forbans: le chanteur «Bébert» est décédé

Les Forbans: Albert Kassabi (au centre) est décédé
«Bébert» (au centre à gauche) est mort des suites d'une longue maladie.Image: Collection ChristopheL via AFP

Les Forbans: le chanteur «Bébert» est décédé

Albert Kassabi, leader du groupe Les Forbans qui a connu le succès avec son tube Chante! dans les années 1980, s'en est allé à l'âge de 63 ans.
26.11.2025, 07:0326.11.2025, 07:03

Le chanteur Albert Kassabi, dit «Bébert», meneur du groupe de rock français Les Forbans qui a connu la gloire dans les années 1980, est mort mardi soir à 63 ans, a annoncé Michel Papain, cofondateur et batteur du groupe. Il est décédé des suites d'une longue maladie.

Composé au départ de copains de lycée, le groupe s'est formé en 1978. Les Forbans ont rencontré le succès avec le titre Chante!, sorti en 1982. Il s'agit d'une adaptation française de Shout! Shout! (Knock Yourself Out) du chanteur américain Ernie Maresca, chanson sortie vingt ans plus tôt.

Analyse
Pourquoi les groupes de musique sont en voie d'extinction

Ce tube les a propulsés au hit parade avec près de 2 millions d'exemplaires écoulés. Il est depuis lors resté un standard de la chanson populaire française.

Vidéo: YouTube/Ina Chansons

Avec une dizaine d'albums à leur actif et une cinquantaine de concerts par an ces derniers temps, Les Forbans avaient fêté leur 40e anniversaire sur la scène de L'Olympia, mythique salle parisienne, en 2018. (jzs/ats)

