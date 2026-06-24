Alisha Lehmann a annoncé ses fiançailles avec Montel McKenzie sur Instagram. images: instagram

Qui est le fiancé d'Alisha Lehmann?

Des pelouses à «Love Island»: qui est le futur mari d'Alisha Lehmann? Mini-portrait.

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Carnet rose au pays des stars! Décidément, le mois de juin est fort clément pour ces dernières. Entre Dua Lipa et Callum Turner qui multiplient les clichés de leur mariage, Taylor Swift dont la rumeur veut qu'elle se marie le 4 juillet, voilà que l'attaquante vedette de Leicester City, la Bernoise Alisha Lehmann, nous annonce s'engager de façon très sérieuse avec son chéri.

Ce dernier, qu'elle nous avait officiellement présenté sur Instagram en janvier de cette année, n'est pas un parfait inconnu. On vous le présente?

Son nom complet est Montel Brian McKenzie. A 28 ans, Montel McKenzie mène une double vie publique active outre-Manche, oscillant habilement entre les projecteurs des plateaux de télévision et les pelouses de football.

La notoriété par la «Trash TV»

En Angleterre, le jeune homme s'est fait connaître du grand public principalement grâce à ses apparitions dans des émissions de divertissement populaires. Il a notamment marqué les esprits en participant à la version britannique de Love Island, le célèbre programme de téléréalité.

Un footballeur semi-professionnel

Loin des caméras de la téléréalité, McKenzie nourrit une profonde passion pour le football, un point commun majeur qu'il partage avec Alisha. Sur le terrain, il évolue sous les couleurs du club de Folkestone Invicta. L'équipe joue en Isthmian League Premier Division, ce qui correspond à la septième division anglaise, un échelon semi-professionnel.

Le it-couple ne fait pas l'unanimité:

L'aventure de la Ballers League UK

Cette double facette de personnalité médiatique et de sportif trouve son équilibre parfait au sein de la Ballers League UK. Montel McKenzie est en effet sous contrat dans cette ligue de football en salle, où se côtoient d'anciens joueurs professionnels et des célébrités. Il y évolue directement sous les ordres d'Alisha Lehmann et de la présentatrice britannique Maya Jama, toutes deux co-capitaines de l'équipe dont il fait partie.

D'ailleurs, c'est à la Ballers League que les deux tourtereaux se seraient rencontrés.

On leur souhaite tout le bonheur du monde.

image: instagram

(jod)