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Voici pourquoi Alisha Lehman a perdu «plus d'un million d'abonnés»

Alisha a retiré des photos intimes d'elle et de son chéri, Montel McKenzie.
Alisha a retiré des photos intimes d'elle et de son chéri, Montel McKenzie. images: getty x instagram

Voici pourquoi Alisha Lehman a perdu «plus d'un million d'abonnés»

Selon la plateforme nau.ch, la footballeuse bernoise a perdu une tonne de followers sur une courte période. La raison pourrait être sa nouvelle relation amoureuse, mais pas uniquement. Explications.
22.04.2026, 15:0022.04.2026, 15:09

La gestion de l'image des stars sur les réseaux sociaux, c'est toute une histoire. Des acteurs de cinéma qui se ramassent de nombreuses critiques dès qu'ils postent une photo avec un nouveau compagnon ou prennent deux grammes, aux chanteurs de K-pop qui sont priés par leur label d'avoir l'air célibataires, la Toile semble être un perpétuel champ de bataille entre la mise en scène et l'authenticité.

Les sportifs et sportives ne font pas exception. Comme le relèvent les sites nau.ch et 20 minutes.ch, Alisha Lehmann semble elle-même aux prises avec l'exposition de sa vie intime.

Comme on vous l'expliquait dans l'article ci-dessous, l'athlète de 27 ans est désormais en couple avec le footballeur britannique de 28 ans - et star de téléréalité à ses heures - Montel McKenzie.

Alisha Lehmann craque pour une star de téléréalité

Depuis l'annonce de cette relation, la star bernoise poste des photos où elle se montre enlacée à son chéri. Or, comme le relèvent 20 minutes et nau.ch, récemment, Alisha a retiré l'une de ses galeries. Parmi les photos disparues, le it-couple s'embrassant sur un lit.

Voici l'une des photos disparues.
Voici l'une des photos disparues. image: instagram

Evidemment, cela a provoqué de nombreuses interrogations. Backlash? Cyberharcèlement? La thèse de la rupture a rapidement été évincée, puisque des photos d'elle et Montel sont toujours en ligne.

Qui s'acharne sur Alisha Lehmann? Une experte répond

Un lien parasocial qui s'effrite

Il faut en réalité prendre le retrait de ces photos dans leur contexte plus global. Ce geste intervient alors que l’audience de la joueuse de Leicester City subit une érosion marquée. En moins de deux ans, son nombre de followers est passé de 17 millions à environ 15,7 millions.

Rien qu’après l’officialisation de sa relation avec McKenzie, rencontré lors de la «Baller League», 15 000 personnes s’étaient désabonnées en quelques heures, écrit Nau.ch. Alisha Lehmann a donc perdu plus d'un million d'abonnés sur une période relativement serrée - mais elle reste, cependant, l'athlète féminine en activité la plus populaire sur Instagram. Elle surpasse encore largement des figures comme Jutta Leerdam ou Lindsey Vonn, et reste seulement battue par l’icône du tennis, Serena Williams.

Selon nau.ch, tout se joue dans la relation «parasociale» entre la star et son public. Rappelez-vous: ce terme a été désigné comme «mot de l'année 2025» par le dictionnaire en ligne de Cambridge. Il décrit le lien à sens unique ressenti par le public pour une célébrité.

Le «mot de l'année» s'inspire de Taylor Swift

Nau.ch convoque un expert à l’Université de Berne du nom de Mykola Makhortykh, pour expliquer comment Lehman aurait opéré «une rupture de la relation parasociale.»

Pour de nombreux fans, l’irruption d’un partenaire réel dans le quotidien numérique de la star brise l’illusion d’une proximité privilégiée et exclusive.

«L’information selon laquelle la personnalité médiatique entretient une relation étroite avec quelqu’un d’autre peut briser cette illusion et entraîner une baisse du nombre d’abonnés»
Mykola Makhortykh cité par Nau.ch

Ses transferts sportifs successifs, de la Juventus à Leicester, auraient également joué un rôle dans ce déclin.

Mais que les fans de Alisha - et la star bernoise elle-même - se rassurent: l'expert ne voit pas dans cette baisse une tendance à long terme. L'attention fluctue, et Instagram ne dicte pas la popularité entière d'un athlète.

(jod)

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