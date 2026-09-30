La chaussure Gucci «Drip» coûte 790 francs. Image: gucci.com

Ces chaussures Gucci font polémique



La maison de couture italienne est sous pression: ses ventes ont reculé ces dernières années. Au point de devoir faire fabriquer des produits en Chine pour la toute première fois.

Plus de «Société»

Jusqu’ici, le géant du luxe Gucci commercialisait principalement des produits fabriqués en Italie. Mais cette époque semble révolue: la marque vend désormais des sneakers portant la mention «Made in China». Comme le rapporte le Standard, ce changement pourrait écorner son image de marque luxueuse. Car une partie de sa clientèle aisée se demande si elle souhaite toujours acheter du Gucci si les prix baissent.

Ce virage illustre le défi auquel le créateur de Gucci, Demna, est actuellement confronté: en plus d’innover, il doit garder un œil sur les finances et parvenir à séduire les consommateurs dits «aspirationnels». Autrement dit, des clientes et clients qui veulent s’offrir du luxe sans dépenser autant que les ultra-riches.



La classe moyenne représente la majeure partie de la clientèle qui achète des produits de luxe – et c’est probablement sur elle que Gucci compte désormais pour redresser la barre. Car Gucci, locomotive du groupe Kering, réalise aujourd’hui deux fois moins de chiffre d’affaires qu’il y a trois ans, une situation qui a entraîné la fermeture de plusieurs boutiques.

Design futuriste

La maison de couture vient de lancer une sneaker baptisée «Drip». Le modèle rappelle les créations futuristes de Balenciaga, où Demna a autrefois officié comme designer. La chaussure porte la mention «Made in China». Dans un communiqué, Gucci affirme que l’Italie «restera toujours au cœur du modèle de production et de l’identité de Gucci», mais précise travailler désormais avec des fabricants chinois, comme elle l’a déjà fait par le passé avec des fournisseurs suisses et japonais pour certains produits, notamment les montres et les lunettes.

Pour justifier ce choix, Gucci invoque avant tout des exigences techniques. Le partenaire chinois sélectionné disposerait du savoir-faire et des capacités de production nécessaires pour atteindre les niveaux de performance et de qualité recherchés. La marque n’aurait toutefois aucun autre projet de délocalisation de sa production, écrit le Standard.

Demna a autrefois mis son talent au service de Balenciaga. Image: keystone

La sneaker «Drip» est présentée comme «la première sneaker de Demna pour Gucci» et appartient à l’actuelle collection «Primavera». Affichée à 790 francs, elle reste malgré tout moins chère que d’autres modèles de Gucci.

La sneaker sans lacets est loin de faire l’unanimité. Certains la comparent notamment à un sabot de cheval, à des sabots hollandais ou encore aux chaussures de clown de Ronald McDonald.

Sous une publication sur les réseaux sociaux, un internaute commente: «Ils peuvent directement la garder là-bas… en Chine.»

Quand autre plaisante:

«Oui, il me faut justement une chaussure décontractée qui hurle: Hé, est-ce que j’ai l’air riche?» Un internaute, sur Instagram

Mais tout le monde ne déteste pas la nouvelle création de Demna. Un internaute écrit: «En vrai, je l’adore», tandis qu’un autre affirme: «Il me la faut absolument.»

(traduit et adapté par mbr)

Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas? 1 / 19 Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas? Tout commence très loin d’Hollywood. Margot Robbie grandit dans le Queensland, en Australie, et rêve un temps de devenir… magicienne. source: getty images europe / gareth cattermole