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Après le fiasco Galliano, Anna Wintour fait encore polémique

La nomination d’Hildy Kuryk, proche d’Anna Wintour, au CFDA divise la mode américaine, après l’affaire PETA et la polémique Galliano au Met.
Dans les coulisses de la mode, certains saturent de la puissance de frappe d'Anna Wintour, l'influente responsable monde de Condé Nast.image: watson

Après le fiasco Galliano, Anna Wintour fait encore grincer des dents

Décidément, les scandales se suivent et ne se ressemblent pas dans le petit monde feutré de la mode new-yorkaise. Après le fiasco de l’hommage à Galliano au Met le mois dernier, un départ sur fond de scandale PETA mi-septembre, c'est la nomination provisoire d'une proche d'Anna Wintour à un poste très influent de l'industrie qui provoque la colère.
29.09.2026, 11:5929.09.2026, 12:31
Marine Brunner
Marine Brunner

Entre deux petits fours, il y avait décidément des potins à se mettre sous la dent, ces dernières semaines, au cours des évènements mondains qui rassemblaient le gratin de la Grosse Pomme. Juste après le remue-ménage provoqué par la rétrospective avortée du Met consacrée au couturier John Galliano, c'est au tour d'une ponte de l'industrie de la mode américaine, Steven Kolb, de prendre sa retraite anticipée, sur fond de dérapage avec l'association PETA.

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Ce lundi, c'était finalement la nomination d'une nouvelle directrice au CFDA, la puissante organisation de la mode américaine, de faire les choux gras de la presse tabloïd. Point commun de toutes ces affaires? Un nom, un seul. Iconique, légendaire. Anna Wintour.

Une figure discrète et influente

Reprenons le fil. Ce 28 septembre marquait donc la nomination par le Council of Fashion Designers of America (CFDA), qui établit notamment le calendrier de la Fashion Week et offre des subventions aux jeunes créateurs, de sa nouvelle directrice générale par intérim, Hildy Kuryk.

Si son nom ne vous dit peut-être rien, en coulisses, cette quadragénaire est habituée à graviter dans les cercles d'influence: après 15 ans en politique, notamment au sein de la campagne de Barack Obama, puis en tant que directrice financière nationale du Comité national démocrate, elle a été directrice de la communication de Vogue de 2013 à 2017.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Hildy Kuryk attends the 2026 Met Gala celebrating &quot;Costume Art&quot; at Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Image ...
Proche d'Anna Wintour et de Vogue, Hildy Kuryk (ici, au Met Gala 2026) reprendra les rênes de la CFDA.Getty Images North America

Un magazine dont elle est restée très proche. Après avoir fondé son propre cabinet de communication, Artemis Strategies, les clients d'Hildy Kuryk incluaient en effet l'éditeur de Vogue, Condé Nast, ainsi que le Metropolitan Museum of Art et le Met Gala, qui collaborent étroitement.

Autant dire qu'Hildy Kuryk, une figure respectée de la Septième Avenue, arrive au CFDA avec un carnet d’adresses bien rempli. Son arrivée doit permettre à l’organisation de reprendre ses esprits, après la démission inattendue du directeur précédent, Steven Kolb, à la suite d’une scène digne des pires chutes sur catwalk.

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Le scandale PETA

Nous sommes alors le 13 septembre, en plein défilé COS, à New York. Alors que des militants de PETA protestent contre l’utilisation de laine par la marque, Steven Kolb, alors à la tête du CFDA, intervient lui-même. Selon les vidéos examinées par Reuters, le dirigeant s’en prend physiquement à au moins deux militants, maintenant notamment une manifestante au sol et lui couvrant la bouche de la main.

Si Steven Kolb a présenté ses excuses et reconnu qu’il aurait dû laisser la sécurité gérer la situation, il a finalement annoncé sa démission le 18 septembre. Laissant derrière lui un fauteuil vacant, après plus de vingt ans passés à la tête de l'organisation, et l'urgence de dégoter une remplaçante.

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«Anna, Anna, Anna»

Si la nomination d'Hildy Kuryk, décrite comme «intelligente» et «excellente dirigeante» par des collaborateurs, a été globalement bien accueillie par le secteur, Page Six se fait également l'écho de quelques voix nettement plus courroucées. «C’est clairement un recrutement d’Anna», lâche ainsi une source – une opinion qui serait partagée par plusieurs personnes au sein de l’entreprise.

«C’est encore une occasion pour Vogue et Anna de tout contrôler. Le monde de la mode ne se résume pas à Anna. Il y a tellement de gens qui y ont des intérêts. On n’entend parler que d’Anna. Je crois que les gens en ont marre»
Une source agacée, auprès de Page Six

D’autres estiment qu’un regard extérieur et «neuf» aurait pu faire du bien au CFDA.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 06: Hildy Kuryk and Anna Wintour attend the CFDA Fashion For Our Future March on September 06, 2024 in New York City. (Photo by Taylor Hill/WireImage)
Hildy Kuryk et Anna Wintour en septembre 2024, à New York.WireImage

Il semblerait en tout cas que nombreux soient ceux qui espéraient que le fiasco de John Galliano au Metropolitan Museum of Art convaincrait enfin la toute-puissante papesse de la mode de lâcher prise sur le destin de l'industrie, après des décennies de règne sans partage.

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Annoncée pour le printemps 2027, l’exposition devait être inaugurée à l’occasion du Met Gala. Le choix du créateur avait suscité une vive opposition en raison de ses propos racistes et antisémites, pour lesquels il avait été condamné en France en 2011. Soutien de longue date du couturier, Anna Wintour s’est retrouvée au cœur de la controverse.

Le projet n’a pas tenu jusqu’au tapis rouge. Le 31 août, le musée et le créateur ont annoncé que l’exposition «John Galliano: Horizons» n’aurait finalement pas lieu. Dans le communiqué du Met, Anna Wintour a soutenu le retrait de son protégé, qualifiant sa décision de courageuse. L’hommage a été abandonné; le gala de 2027, lui, n’a pas été annulé.

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Reste que la fidèle d'Anna Wintour, Hildy Kuryk, arrive dans une institution secouée, au moment où sa proximité avec Anna Wintour fait autant parler que ses qualifications professionnelles.

Son installation reste cependant provisoire. Selon le CFDA cité par MR Magazine, Hildy Kuryk n’est pas candidate au poste permanent. La recherche doit durer trois à six mois, avec l’appui d’un cabinet de recrutement. «Plusieurs personnes convoitent ce poste et il est dans leur intérêt de mener une recherche approfondie et de parler à un grand nombre de personnes avant de nommer un remplaçant», a assuré une source interne à Page Six.

Le prochain nom reste à trouver. Les murmures en coulisses, eux, ont déjà commencé depuis des semaines, entre petits fours et soirées mondaines.

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source: getty images north america / kevin sabitus
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