Le déménagement de Kate et William pose question

Le prince et la princesse de Galles sont sur le point de quitter leur résidence actuelle d'Adelaide Cottage pour une nouvelle maison plus vaste et plus confortable, «Forest Lodge», située à Windsor Great Park. Mais une grande question reste en suspens.

Après quelques années mouvementées, c'est un nouveau tournant que s'apprêtent à prendre Kate, William et leurs trois enfants. Un nouveau «départ après trois années vraiment difficiles».

«Ils ont hâte de créer de nombreux souvenirs heureux dans leur nouvelle maison et de laisser derrière eux certains des souvenirs les plus malheureux» Une source royale, au Daily Mail

Pour cause: entre un premier déménagement dans leur maison actuelle d'Adelaide Cottage en 2022, le décès de la reine Elizabeth quelques semaines plus tard, la succession de Charles III, les remous provoqués par Harry et Meghan, puis deux diagnostics de cancer successifs, l'un pour Kate et l'autre pour Charles, ainsi qu'une chimiothérapie et une rémission, le prince et la princesse de Galles ont subi assez de tourments pour les dix prochaines années.

C'est sans doute la raison pour laquelle le couple a décidé de larguer les amarres et de quitter le «modeste» cottage de quatre pièces pour une maison plus grande et plus isolée. Leur nouvelle «maison pour toujours», décrivent déjà des initiés dans le Daily Mail.

Un paradis d'intimité

Ce nouvel écrin? Forest Lodge. Un coquet manoir géorgien de la fin des années 1700 de huit chambres, situé au cœur du Great Windsor Park, à seulement une dizaine de minutes de leur résidence actuelle.

Le dépaysement ne sera donc pas total, étant donné que la propriété se situe à proximité immédiate de l'école Lambrook, où le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis sont tous trois scolarisés. «(Kate et William) veulent continuer à faire le transport scolaire, même s'ils sont roi et reine», précise une source au tabloïd britannique.

Comble du rêve pour Kate et William, le lodge pourrait difficilement être plus isolé, situé dans un immense espace privé du Windsor Great Park. C'est la perspective pour les trois princes et princesses de faire du vélo sur des kilomètres sans croiser de curieux.

Rénovée en 2001 pour 1,5 million de livres sterling, la maison de trois étages arbore des corniches et des plafonds décorés en plâtre, de magnifiques cheminées en marbre et un plafond voûté en demi-berceau, selon des photos de l'époque.

Selon le Mail, le bâtiment dispose également de six salles de bains, d'une longue galerie et d'un court de tennis. Depuis l'acquisition du pavillon par la Couronne en 1829, de nombreux écuyers, secrétaires particuliers et autres membres du personnel royal y ont résidé.

Bien qu'il est évident que cette maison somptueuse se situe bien au-dessus des moyens financiers de la plupart des familles du Royaume-Uni, tous les médias s'accordent sur le fait qu'elle se révèle somme toute plutôt «modeste» pour un futur roi d'Angleterre. «Forest Lodge n'est certainement pas grandiose», assure ainsi la rédactrice royale du Daily Mail, qui voit dans ce choix une preuve supplémentaire de la détermination de William à adopter un mode de vie plus «accessible».

La comparaison est d'autant plus flagrante lorsqu'on compare Forest Lodge avec les propriétés des oncles de l'héritier du trône (le prince Andrew vit dans un manoir de 30 pièces et celui du prince Edward compterait entre 50 et 120 chambres).

Conformément à ce désir de «normalité», Kate et William n'auront ni personnel à domicile, ni majordome, ni voiturier. Seuls «cinq ou six» petits cottages – actuellement occupés par le personnel du domaine – devraient être occupés par le service de sécurité, la femme de ménage et la nounou.

Bref, un véritable cocon où la famille pourra évoluer en toute intimité. On comprend mieux pourquoi William a «l'intention» de camper cette nouvelle propriété classée Grade II même après son accession au trône, selon des sources concordantes.

La question du palais

Un désir louable, certes, mais ce projet (qui ferait de William le premier monarque depuis l’époque médiévale à ne pas vivre dans un château ou un palais) pose également une question. Et de taille.

Que faire de Buckingham Palace?

Le «QG de la monarchie», comme on surnomme la résidence officielle des Windsor, est en effet toujours sous le coup d'une rénovation massive et indispensable de dix ans, d'une valeur de quelque 369 millions de livres sterling. Aucun membre de la famille royale n'y réside actuellement.

Si les conseillers du palais ont toujours soigneusement insisté sur le fait que Charles III «avait l'intention» de s'installer dans le palais après la fin des travaux (qui ne devraient pas être terminés avant 2027), d'autres pensent que l'hypothèse d'un déplacement du roi, qui aura alors 78 ans, est peu probable.

Charles et Camilla ont fait de Clarence House leur résidence principale et tout laisse à penser qu'ils y resteront sur place.

Selon des sources, William compte adopter une approche encore plus «pragmatique» à l'égard de Buckingham Palace. Comme son père, il souhaite ouvrir le palais à un plus grand nombre de touristes, permettant de dégager des fonds pour son entretien futur, tout en allégeant la pression sur les finances publiques.

Le prince de Galles souhaiterait également voir le nombre de réceptions officielles organisées au palais augmenter, voire même l'utiliser pour des événements gouvernementaux et caritatifs.

Toutefois, sans un monarque résident au coeur de l’institution, difficile d'affirmer si ce musée doré conservera son attrait. Le contribuable britannique estimera-t-il toujours son financement justifié?

Une chose est sûre: ce déménagement à Forest Lodge reflète le nouveau style de royauté que rêvent d'incarner Kate et William à l'avenir, à mille lieues de ce que la Couronne a exigé de ses membres jusque-là. Une monarchie plus simple, plus privée et plus «normale». Pour autant que cela soit possible.