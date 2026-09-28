assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
Société
Divertissement

Le witchcore envahit la mode: pourquoi les sorcières fascinent

Capes, noir et mysticisme: le witchcore s’impose dans la mode en 2026. Derrière cette tendance se cache une profonde réhabilitation de la sorcière.
Capes, noir et mysticisme: le «witchcore» s’impose dans la mode en 2026.getty/watson

Pourquoi les sorcières seront partout cet automne

Si les températures très douces de septembre peinent encore à nous convaincre de fourrer définitivement nos shorts et bikinis au placard, les adeptes de looks automnaux n'attendent plus qu'un signe pour dégainer bottes et manteaux. Avec une tendance très marquée cette saison: la sorcellerie. Et cela ne doit rien au hasard.
28.09.2026, 18:5728.09.2026, 18:57
Marine Brunner
Marine Brunner

Pas de doute, cet automne, l'ambiance sera aux enchanteresses et à la magie. Noire. Même si les premiers frissons de la saison froide et les feuilles orangées se font encore attendre, les mordus d'ésotérisme sont déjà en train de peaufiner leur dressing. Sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé leur credo:

«L'été des filles sexy est fini, place à la saison des sorcières»
Hot girl summer is over, the season of the witch is here

La phrase, devenue virale, s'est accompagnée de vidéos de longues chevelures noires, de maquillage charbonneux, de manteaux kilométriques et d'épaisses capes à plumes dont Maléfique de la Belle aux Bois Dormant pourrait bien s'inspirer.

@thepouf

Take a seat, sun chasers

♬ The Phantom of the Opera - Andrew Lloyd Webber & Emmy Rossum & Gerard Butler

Il faut dire que ces dernières semaines ont été rythmées par les productions fantastiques: du deuxième volet du film culte de 1998 Les Ensorceleuses, qui cartonne au box-office, à la saison 13 d'American Horror Story, qui fait la part belle aux sorcières et enchanteresses diaboliques, en passant par la série Coven Academy, dont la diffusion est prévue le 2 octobre sur Disney+.

Ce film cartonne au ciné mais ses chiffres inquiètent
Ce film cartonne au ciné mais ses chiffres inquiètent

Le witchcore

De fait, les collections d'automne-hiver 2026 semblent presque toutes imprégnées de cette ambiance mystérieuse et envoûtante, aussi romantique que légèrement inquiétante. Une ode au surnaturel qui s'est retrouvée dans des marques aussi diverses et variées que Comme des Garçons, Lanvin ou encore Rick Owens - lequel a poussé très loin le curseur de la terreur, en affublant ses mannequins de lentilles transparentes.

Rick Owens fashion show in Paris, Fall Winter 2026 Ready To Wear Fashion Week Photo by Valerio Mezzanotti
Terrifiant, non?image: rick owens fw 2026

Noir à outrance, silhouettes dramatiques, volumes inquiétants et romantisme gothique, dentelle et corsets à la sauce Hauts de Hurlevent - avec une bonne touche de références à la sorcellerie: il faut croire que les directeurs artistiques s'étaient donné le mot pour cette saison.

Le «witchcore» combine romantisme, mystère, sensualité et puissance. Du pain bénit pour la mode. Comme Des Garçons Fall/Winter 2026/2027.
Le «witchcore» combine romantisme, mystère, sensualité et puissance. Du pain bénit pour la mode. Comme Des Garçons Fall/Winter 2026/2027.image: Comme des Garçons
PARIS, FRANCE - MARCH 06: A model walks the runway during the Lanvin Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027 fashion show as part of Paris Fashion Week on March 06, 2026 in Paris, France. (Photo by Victor ...
La sorcière des podiums se veut moins Halloween que haute couture. Lanvin Fall/Winter 2026/2027.Image: Gamma-Rapho
ROME, ITALY - JULY 09: A model walks the runway during the Fendi Couture Fall/Winter 2026-2027 Show at Galleria Nazionale d&#039;Arte Moderna e Contemporanea on July 09, 2026 in Rome, Italy. (Photo by ...
La cape fait son grand retour. Longue, théâtrale et légèrement inquiétante. Fendi Couture Fall/Winter 2026-2027.Getty Images Europe
Voire très, très inquiétante. Maison Margiela Fall/Winter 2026/2027.
Voire très, très inquiétante. Maison Margiela Fall/Winter 2026/2027.image: Maison Margiela
Une silhouette sombre, sophistiquée et surtout très loin du déguisement. Gabriela Hearst Fall/Winter 2026/2027.
Une silhouette sombre, sophistiquée et surtout très loin du déguisement. Gabriela Hearst Fall/Winter 2026/2027.image: Gabriela Hearst
KYIV, UKRAINE - MARCH 14: A model walks the runway during the DOBROVA show during the day 3 of Ukrainian Fashion Week FW26-27 on March 14, 2026 in Kyiv, Ukraine. (Photo by Artem Gvozdkov/Global Images ...
Entre prêtresse, sorcière et héroïne gothique, cette silhouette coche plusieurs cases de l’obsession occulte. Défilé DOBROVA Fall/Winter 2026/2027.Global Images Ukraine
PARIS, FRANCE - MARCH 07: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) A model walks the runway during the Elie Saab Womenswear Fall/Winter 2026-2027 show as pa ...
Dentelle, transparence et noir intégral: le vestiaire de la sorcière version 2026. Elie Saab Womenswear Fall/Winter 2026-2027.Getty Images Europe

Même cas de figure niveau beauté: Pinterest a fait du style «Vamp Romantic» l’une de ses tendances beauté phares de 2026, en mettant à l’honneur des ongles, un maquillage et une chevelure très sombres.

Image
image: instagram/ @vanessalealia

Et si vous n'avez pas les cheveux noir corbeau, pas de panique: vous pouvez vous engouffrer dans la tendance en imitant des blondes iconiques comme Nicole Kidman ou Margot Robbie, qui ont cédé à la tendance en adoptant une coupe longue, ondulée voire légèrement ébouriffée, à l'image des soeurs Owens dans Les Ensorceleuses.

SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 12: Margot Robbie attends the &quot;Wuthering Heights&quot; Australian Premiere at State Theatre on February 12, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Brendon Thorne/Getty ...
Sur les landes balayées par le vent des Hauts de Hurlevent, Margot Robbie cultive elle aussi cette esthétique sombre et romantique qui nourrit le witchcore.Getty Images AsiaPac
LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 31: Nicole Kidman attends the U.S. Premiere of Warner Bros. Pictures &quot;Practical Magic 2&quot; at Directors Village on August 31, 2026 in Los Angeles, California. ...
Près de trente ans après Les Ensorceleuses, Nicole Kidman renoue avec la sorcellerie dans sa suite.Image: FilmMagic

Bref, l'engouement pour les sorcières et la magie n'a jamais été aussi fort, chez les marques et les créateurs comme chez les consommateurs. Et cela s'explique.

«On en a besoin», affirme Kristen Bateman, journaliste de mode et collaboratrice de Vogue, interrogée par le magazine. «Outre le film Les Ensorceleuses 2 et autres productions culturelles à l’ambiance mystérieuse, j’ai l’impression que les gens explorent plus que jamais leur côté sombre et étrange.»

«Je pense que nous avons tous envie d'échapper à tout ce qui se passe dans le monde»
Kristen Bateman, journaliste de mode
et collaboratrice de Vogue

Dans un contexte général anxiogène, entre hausse du coût de la vie, instabilité géopolitique et accélération fulgurante de l’IA, «le look de sorcière procure un réconfort étrange, tout en étant inhabituel et satisfaisant pour celles qui veulent s'habiller pour elles-mêmes», précise la journaliste.

«Les gens ont soif de clarté», expliquait déjà l'an dernier la voyante et coach spirituelle Zeta Webber, qui collabore régulièrement avec des marques pendant la Fashion Week de Paris, à Vogue Business au sujet de l'attrait pour la sorcellerie, dans une société où l'anxiété est monnaie courante.

«Nous avons tous grandi en connaissant cette tante un peu excentrique qui allait voir des voyants. Mais ce qui a changé, c’est le niveau d’incertitude auquel les gens sont confrontés, en particulier depuis le Covid, mais aussi sur le plan économique. Cela pousse les gens à explorer des formes d’accompagnement qui leur paraissent plus profondes et plus intuitives.»
Zeta Webber, voyante et coach spirituelle, à Vogue Business
Préparez-vous: les sorcières devraient également être au rendez-vous du printemps prochain, comme le montre la Fashion Week printemps-été 2027 à Londres.
Préparez-vous: les sorcières devraient également être au rendez-vous du printemps prochain, comme le montre la Fashion Week printemps-été 2027 à Londres.image: @londonfashionweek

De repoussoir à objet marketing

Dans une étude de l'université de Bath publiée ce printemps, deux chercheuses se penchent également sur la question. Lorna Stevens et Pauline Maclaran montrent comment la sorcière, une figure repoussoir longtemps considérée comme une créature dangereuse menaçant l’ordre établi, a progressivement été réappropriée par les mouvements féministes.

Puis c'est la culture pop, au travers de films comme Les Ensorceleuses, Harry Potter ou la série Charmed, qui a achevé d'enfoncer le clou du phénomène: la sorcière est devenue plus jeune, voire sexy et - surtout - puissante.

Sandra Bullock USA. Sandra Bullock in a scene from C20th Century Studios new movie: Practical Magic 2 2026. Plot: A multi generational family of witches, cursed to be loveless for centuries, attempts ...
De Practical Magic à Charmed, la sorcière devient progressivement jeune, séduisante, indépendante et puissante.Image: imago

Mais les chercheuses soulignent aussi un paradoxe: le marché et les réseaux sociaux se sont emparés de cette figure de résistance pour en faire un atout marketing et un objet de consommation comme un autre. L’économie de la spiritualité n’est plus une petite activité artisanale. Elle s’est transformée en un écosystème mondial et monétisé.

Pendant que le hashtag #WitchTok sur TikTok cumule des dizaines de milliards de vues, sur la plateforme Etsy, des milliers d’utilisateurs se pressent pour engager une «sorcière Etsy». Moyennant environ 6 francs suisses, il est possible de commander aussi bien un sortilège amoureux qu’une «levée de malédiction», ou même du beau temps pour le jour de son mariage.

@lespetitschaudrons 🍯Une sorcière n'est jamais sans défenses ! #witchesoftiktok #secrets #moneyspell #witchhouse #witchcraft #magic #protection #spelling #witchtok ♬ Doll house, Halloween, gothic horror style(1416079) - mARUTA mANABU

Tarot, cristaux, cosmétiques, vêtements, bijoux ou encore plantes font partie des biens de consommation en vogue qui permettent aux aspirantes sorcières de se fabriquer sur mesure leur propre identité.

«Elle a baisé le cul du diable»: On a lu les procès des sorcières suisses
«Elle a baisé le cul du diable»: On a lu les procès des sorcières suisses

Ironie de l'histoire, une figure historiquement associée à la marginalité, à l'anticonformisme et à la contestation est devenue suffisamment désirable pour être vendue. Et ça, les créateurs l'ont bien compris.

La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
Voici les 10 marques les plus populaires du moment
Voici les 10 marques les plus populaires du moment
de Kendra Kotas
Rihanna vole presque la vedette à Céline Dion à Paris
Rihanna vole presque la vedette à Céline Dion à Paris
Voici les looks les plus fous de la Fashion Week de New York
Voici les looks les plus fous de la Fashion Week de New York
de Kendra Kotas
Les pires looks des Emmys
Les pires looks des Emmys
de Marine Brunner
9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne
9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne
Vidéo: watson

Des images de Travis Kelce et de ses looks farfelus

1 / 19
Des images de Travis Kelce et de ses looks farfelus

Avant Taylor Swift, les Fashion Weeks et les unes de magazines, il y avait déjà Travis Kelce.
source: getty images north america / kevin sabitus
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?
1 / 19
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

Tout commence très loin d’Hollywood. Margot Robbie grandit dans le Queensland, en Australie, et rêve un temps de devenir… magicienne.
source: getty images europe / gareth cattermole
partager sur Facebookpartager sur X
Un couple gay russe menacé d'expulsion
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Lady Gaga a traversé «des moments de désespoir»
Elle rêvait depuis près de quinze ans de devenir mère. En juin dernier, Lady Gaga a finalement accueilli une petite fille, Rose Bean, née par mère porteuse. Mais derrière cet heureux événement se cache, selon de nouvelles informations de la presse américaine, un parcours long et émotionnellement éprouvant.
«Je veux des enfants, je veux une équipe de football d'enfants et je veux un mari.» En 2012, face à Oprah Winfrey, Lady Gaga ne cachait déjà pas ses ambitions familiales. La chanteuse, alors âgée de 25 ans, précisait qu’une poignée d’enfants lui suffirait et confiait surtout vouloir un jour «faire l’expérience» d’une grossesse.
L’article