Capes, noir et mysticisme: le «witchcore» s’impose dans la mode en 2026. getty/watson

Pourquoi les sorcières seront partout cet automne

Si les températures très douces de septembre peinent encore à nous convaincre de fourrer définitivement nos shorts et bikinis au placard, les adeptes de looks automnaux n'attendent plus qu'un signe pour dégainer bottes et manteaux. Avec une tendance très marquée cette saison: la sorcellerie. Et cela ne doit rien au hasard.



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Pas de doute, cet automne, l'ambiance sera aux enchanteresses et à la magie. Noire. Même si les premiers frissons de la saison froide et les feuilles orangées se font encore attendre, les mordus d'ésotérisme sont déjà en train de peaufiner leur dressing. Sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé leur credo:



«L'été des filles sexy est fini, place à la saison des sorcières»

Hot girl summer is over, the season of the witch is here

La phrase, devenue virale, s'est accompagnée de vidéos de longues chevelures noires, de maquillage charbonneux, de manteaux kilométriques et d'épaisses capes à plumes dont Maléfique de la Belle aux Bois Dormant pourrait bien s'inspirer.

Il faut dire que ces dernières semaines ont été rythmées par les productions fantastiques: du deuxième volet du film culte de 1998 Les Ensorceleuses, qui cartonne au box-office, à la saison 13 d'American Horror Story, qui fait la part belle aux sorcières et enchanteresses diaboliques, en passant par la série Coven Academy, dont la diffusion est prévue le 2 octobre sur Disney+.

Le witchcore

De fait, les collections d'automne-hiver 2026 semblent presque toutes imprégnées de cette ambiance mystérieuse et envoûtante, aussi romantique que légèrement inquiétante. Une ode au surnaturel qui s'est retrouvée dans des marques aussi diverses et variées que Comme des Garçons, Lanvin ou encore Rick Owens - lequel a poussé très loin le curseur de la terreur, en affublant ses mannequins de lentilles transparentes.

Terrifiant, non? image: rick owens fw 2026

Noir à outrance, silhouettes dramatiques, volumes inquiétants et romantisme gothique, dentelle et corsets à la sauce Hauts de Hurlevent - avec une bonne touche de références à la sorcellerie: il faut croire que les directeurs artistiques s'étaient donné le mot pour cette saison.

Le «witchcore» combine romantisme, mystère, sensualité et puissance. Du pain bénit pour la mode. Comme Des Garçons Fall/Winter 2026/2027. image: Comme des Garçons

La sorcière des podiums se veut moins Halloween que haute couture. Lanvin Fall/Winter 2026/2027. Image: Gamma-Rapho

La cape fait son grand retour. Longue, théâtrale et légèrement inquiétante. Fendi Couture Fall/Winter 2026-2027. Getty Images Europe

Voire très, très inquiétante. Maison Margiela Fall/Winter 2026/2027. image: Maison Margiela

Une silhouette sombre, sophistiquée et surtout très loin du déguisement. Gabriela Hearst Fall/Winter 2026/2027. image: Gabriela Hearst

Entre prêtresse, sorcière et héroïne gothique, cette silhouette coche plusieurs cases de l’obsession occulte. Défilé DOBROVA Fall/Winter 2026/2027. Global Images Ukraine

Dentelle, transparence et noir intégral: le vestiaire de la sorcière version 2026. Elie Saab Womenswear Fall/Winter 2026-2027. Getty Images Europe

Même cas de figure niveau beauté: Pinterest a fait du style «Vamp Romantic» l’une de ses tendances beauté phares de 2026, en mettant à l’honneur des ongles, un maquillage et une chevelure très sombres.

image: instagram/ @vanessalealia

Et si vous n'avez pas les cheveux noir corbeau, pas de panique: vous pouvez vous engouffrer dans la tendance en imitant des blondes iconiques comme Nicole Kidman ou Margot Robbie, qui ont cédé à la tendance en adoptant une coupe longue, ondulée voire légèrement ébouriffée, à l'image des soeurs Owens dans Les Ensorceleuses.

Sur les landes balayées par le vent des Hauts de Hurlevent, Margot Robbie cultive elle aussi cette esthétique sombre et romantique qui nourrit le witchcore. Getty Images AsiaPac

Près de trente ans après Les Ensorceleuses, Nicole Kidman renoue avec la sorcellerie dans sa suite. Image: FilmMagic

Bref, l'engouement pour les sorcières et la magie n'a jamais été aussi fort, chez les marques et les créateurs comme chez les consommateurs. Et cela s'explique.

«On en a besoin», affirme Kristen Bateman, journaliste de mode et collaboratrice de Vogue, interrogée par le magazine. «Outre le film Les Ensorceleuses 2 et autres productions culturelles à l’ambiance mystérieuse, j’ai l’impression que les gens explorent plus que jamais leur côté sombre et étrange.»

«Je pense que nous avons tous envie d'échapper à tout ce qui se passe dans le monde» Kristen Bateman, journaliste de mode

et collaboratrice de Vogue

Dans un contexte général anxiogène, entre hausse du coût de la vie, instabilité géopolitique et accélération fulgurante de l’IA, «le look de sorcière procure un réconfort étrange, tout en étant inhabituel et satisfaisant pour celles qui veulent s'habiller pour elles-mêmes», précise la journaliste.

«Les gens ont soif de clarté», expliquait déjà l'an dernier la voyante et coach spirituelle Zeta Webber, qui collabore régulièrement avec des marques pendant la Fashion Week de Paris, à Vogue Business au sujet de l'attrait pour la sorcellerie, dans une société où l'anxiété est monnaie courante.

«Nous avons tous grandi en connaissant cette tante un peu excentrique qui allait voir des voyants. Mais ce qui a changé, c’est le niveau d’incertitude auquel les gens sont confrontés, en particulier depuis le Covid, mais aussi sur le plan économique. Cela pousse les gens à explorer des formes d’accompagnement qui leur paraissent plus profondes et plus intuitives.» Zeta Webber, voyante et coach spirituelle, à Vogue Business

Préparez-vous: les sorcières devraient également être au rendez-vous du printemps prochain, comme le montre la Fashion Week printemps-été 2027 à Londres. image: @londonfashionweek

De repoussoir à objet marketing

Dans une étude de l'université de Bath publiée ce printemps, deux chercheuses se penchent également sur la question. Lorna Stevens et Pauline Maclaran montrent comment la sorcière, une figure repoussoir longtemps considérée comme une créature dangereuse menaçant l’ordre établi, a progressivement été réappropriée par les mouvements féministes.

Puis c'est la culture pop, au travers de films comme Les Ensorceleuses, Harry Potter ou la série Charmed, qui a achevé d'enfoncer le clou du phénomène: la sorcière est devenue plus jeune, voire sexy et - surtout - puissante.



De Practical Magic à Charmed, la sorcière devient progressivement jeune, séduisante, indépendante et puissante. Image: imago

Mais les chercheuses soulignent aussi un paradoxe: le marché et les réseaux sociaux se sont emparés de cette figure de résistance pour en faire un atout marketing et un objet de consommation comme un autre. L’économie de la spiritualité n’est plus une petite activité artisanale. Elle s’est transformée en un écosystème mondial et monétisé.

Pendant que le hashtag #WitchTok sur TikTok cumule des dizaines de milliards de vues, sur la plateforme Etsy, des milliers d’utilisateurs se pressent pour engager une «sorcière Etsy». Moyennant environ 6 francs suisses, il est possible de commander aussi bien un sortilège amoureux qu’une «levée de malédiction», ou même du beau temps pour le jour de son mariage.

Tarot, cristaux, cosmétiques, vêtements, bijoux ou encore plantes font partie des biens de consommation en vogue qui permettent aux aspirantes sorcières de se fabriquer sur mesure leur propre identité.

Ironie de l'histoire, une figure historiquement associée à la marginalité, à l'anticonformisme et à la contestation est devenue suffisamment désirable pour être vendue. Et ça, les créateurs l'ont bien compris.

Vidéo: watson