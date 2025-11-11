Vidéo: extern / rest

C'est le café le plus cher du monde

C'est évidemment à Dubaï que l'on propose le café le plus cher du monde, infusé à partir de grains panaméens. Des notes florales et fruitées qui se paient cher, très cher.



Un établissement de l'extravagant émirat de Dubaï propose désormais le café le plus cher du monde, infusé à partir de grains panaméens vendus à prix d'or, près de 800 francs la tasse.

Installé dans un quartier industriel devenu un haut lieu des amateurs de café, le Julith prévoit de servir environ 400 tasses par jour de ce précieux breuvage selon son cofondateur, Serkan Sağsöz.

Le café infusé a un goût plus doux, équilibré et moins amer que le café chaud, car l'infusion à froid permet aux arômes délicats de se développer sans l'amertume provoquée par la chaleur. Image: Julith

Vendue 3600 dirhams (environ 794 francs), soit une centaine de francs la gorgée, la boisson dévoile des saveurs florales et fruitées qui évoquent le thé. «C'est comme du miel, délicat et doux», décrit Sağsöz, qui a dirigé un café pendant sept ans dans son pays, la Turquie, avant d'ouvrir le Julith en août dernier.

«Il y a des notes florales blanches comme le jasmin, des saveurs d'agrumes comme l'orange et la bergamote et un soupçon d'abricot et de pêche» Serkan Sağsöz.

Temple du luxe, le riche émirat du Golfe est connu pour ses projets extravagants, de la plus haute tour du monde aux hôtels fastueux en passant par ses îles artificielles. «Nous avons senti que Dubaï était l'endroit idéal pour cet investissement», poursuit l'entrepreneur.

C'est Dubaï

En septembre, l'émirat figurait déjà dans le livre Guinness des records pour la tasse de café la plus chère du monde, proposée par l'établissement Roasters pour 2500 dirhams (environ 550 francs). Alors, ce nouveau record n'est pas vraiment surprenant dans une ville habituée aux millionnaires.

Dans un communiqué, l'établissement affirme avoir payé le prix le plus élevé jamais proposé pour un café lors d'une vente aux enchères au Panama. Vingt kilos de ces précieux grains ont été cédés à environ 2,2 millions de dirhams, soit 485 000 francs, à l'issue d'une «vraie bataille» ayant vu 549 offres.

La vente aux enchères a duré 13 heures. Nous avons rivalisé avec des entreprises principalement asiatiques, qui ont l'habitude de remporter ce type de ventes (...) Ce fut une grande surprise pour tout le monde lorsque notre nom a été annoncé Serkan Sağsöz.

Le café, appelé Nido 7 Geisha, provient des plantations Hacienda La Esmeralda, situées près du volcan Barú, le point culminant du Panama. Il a obtenu une note de 98 sur 100, un score record dans le concours de référence «Best of Panama», selon les organisateurs.

Le Julith affirme avoir reçu depuis de nombreuses sollicitations d'acheteurs asiatiques et d'amateurs de café émiratis, parmi lesquels des collectionneurs de grains de café. Mais hormis une petite quantité réservée à la famille régnante de Dubaï, l'établissement dit ne pas vouloir partager son trésor. (sbo avec AFP)