Migros va faire du cash à Dubaï avec ses boules

Les boules de café sans emballage, proposées par Migros, ont connu un départ difficile. Le marché semble toutefois prendre de l'ampleur, et des coopérations prometteuses s'annoncent.

Benjamin Weinmann / ch media

C’était un projet mené dans le plus grand secret pendant des années par Migros avant le lancement en septembre 2022: Coffee B, un système de dosettes de café en forme de boules, sans emballage, entièrement compostables après usage.

Le patron de l’époque, Fabrice Zumbrunnen, avait présenté le produit comme une «première mondiale». Il soulignait alors les revers de l’histoire à succès de Nespresso. Les capsules sont devenues un problème environnemental majeur: chaque année, plus de 60 milliards d'entre elles sont consommées dans le monde, avec un taux de recyclage très bas. «D’énormes quantités de capsules en alu et en plastique finissent aujourd’hui à la poubelle», avait-il alors martelé. L’innovation a fait du bruit, attirant même l’attention de l’humoriste américain Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon compare les boules de café Migros à des testicules 👇 Vidéo: watson

L’argumentaire avait en effet de quoi convaincre, mais Coffee B a peiné à séduire les consommateurs. Les boules restaient plus longtemps en rayon que les capsules décriées. Les machines, encore imparfaites, ont dû être corrigées, comme l'a reconnu Migros. Le produit a vite dû être vendu au rabais.

Voici l'objet.

Deal avec Dubaï pour Migros

Aujourd’hui, Migros peut néanmoins annoncer un premier succès. La société de distribution de boissons Perfetto, basée à Dubaï, a publié sur Linkedin la conclusion d’un partenariat exclusif. Elle devient le nouveau distributeur officiel du système Coffee B aux Emirats arabes unis:

«Perfetto assurera la distribution des machines et des boules Café Royal dans le commerce de détail comme dans les hôtels, restaurants et cafés» Andy Zesiger, porte-parole de Migros

Perfetto est une filiale du groupe koweïtien Nasco, qui est depuis de longues années l’importateur exclusif de Nespresso dans la région. De quoi relancer la compétition.

En Allemagne, Coffee B a récemment été élu «produit de l’année 2025» par l’Institut allemand pour la qualité de service, selon une annonce de son partenaire Edeka sur Linkedin.

En juillet, le patron de Migros Industrie, Matthias Wunderlin, nlous confiait déjà: «Les affaires vont nettement mieux». Les ventes de boules de café progressent fortement, en Suisse via les canaux propres à Migros, en Allemagne via Edeka. Pour le reste du monde, la stratégie repose sur des licences:

«Aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, c’est le géant Keurig qui distribue notre produit.» Matthias Wunderlin

Des discussions sont en cours pour de nouvelles licences en Europe.

Coopération avec des géants du café pour Coffee B

Selon Andy Zesiger, les partenariats de licence concernent parfois la distribution, parfois uniquement la technologie. Migros fournit en effet aux partenaires sa technologie brevetée de revêtement, qui permet de produire les boules Coffee B. Keurig a déjà acquis cette technologie pour les marchés nord-américains. «Nous nous attendons à pouvoir annoncer prochainement d’autres accords de licence», indique le porte-parole de Migros.

Un contrat est également en préparation avec la maison italienne Illy, afin de commercialiser des boules de café Illy en Suisse, en Allemagne et en France. En décembre dernier, sa directrice générale, Cristina Scocchia, expliquait à CH Media: «Coffee B m’a convaincue.» Elle y voit «une superbe innovation» qui rend la consommation de café plus durable. «Nous y croyons.»

Migros garde toutefois le silence sur le chiffre d’affaires ou les volumes de ventes liés à Coffee B.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder