ciel clair
DE | FR
burger
Société
Egalité

Egalité: voici à quel point la génération Z est rétrograde

Une nouvelle étude montre à quel point la génération Z est rétrograde.
Une nouvelle étude montre à quel point la génération Z est rétrograde.Image: Shutterstock

«Une femme n'initie pas le sexe»: cette étude sur la Gen Z inquiète

Une nouvelle enquête mondiale montre que les hommes de la génération Z sont bien plus conservateurs que leurs grands-pères. Voici les résultats.
06.03.2026, 18:5106.03.2026, 18:51
Sabeth Vela
Sabeth Vela

Des mouvements sur les réseaux sociaux, comme celui des «tradwives» (femmes au foyer traditionnelles en français) ou de la «manosphère», ont remis les rôles traditionnels au goût du jour pour les jeunes.

Une nouvelle étude mondiale vient de montrer à quel point les hommes de la génération Z (1997 à 2012) pensent de manière rétrograde par rapport aux générations précédentes.

Des résultats très surprenants

L'étude a été menée par l'institut de sondage Ipsos au Royaume-Uni et par le Global Institute for Women's Leadership de la King's Business School de Londres. Elle a été réalisée à l'occasion de la Journée internationale des femmes 2026.

Au total, 23 000 personnes issues de 29 pays ont été interrogées, parmi lesquels le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Brésil, l'Australie et l'Inde. La Suisse ne faisait pas partie des pays représentés.

Il en ressort que 31% des hommes de la génération Z estiment qu'une épouse devrait toujours obéir à son mari. Un tiers d'entre eux (33%) considère en outre que le mari devrait avoir le dernier mot sur les décisions importantes.

Une nette tendance conservatrice

Les hommes de la génération Z affichent ainsi des opinions bien plus conservatrices que leurs grands-pères appartenant à la génération des baby-boomers (nés entre 1946 et 1964). Parmi ces derniers, seuls 13% estiment que l'épouse devrait obéir, et 17% que le mari devrait avoir le dernier mot.

Ce constat se retrouve également dans les normes sexuelles des différentes générations. Plus d'un cinquième (21%) des hommes de la génération Z estiment qu'une «vraie femme» ne devrait jamais prendre l'initiative en matière de sexe. Chez les baby-boomers, seuls 7% partagent cet avis.

Mais la tendance vers des rôles plus conservateurs se retrouve aussi chez les jeunes femmes, selon l'étude. Ainsi, près d'un cinquième (18%) des femmes de la génération Z ont approuvé l'idée qu'une épouse devrait obéir. Chez les femmes baby-boomers, ce chiffre n'atteignait que 6%.

Sur la question de l'initiative sexuelle, 12% des femmes de la génération Z interrogées estiment qu'elle ne devrait pas venir d'elles, contre seulement 7% chez les femmes baby-boomers.

Un fort sentiment de discrimination

L'enquête en ligne a également posé la question de la satisfaction des participants quant à l'égalité des sexes dans leur pays. 61% des hommes de la génération Z ont déclaré qu'assez avait été fait dans leur pays en la matière. 57% des hommes de la génération Z vont même jusqu'à estimer que l'égalité a été promue à un point tel que ce sont désormais les hommes qui sont discriminés.

Egalite: la Suisse gagne une place, mais les nouvelles ne sont pas bonnes

Julia Gillard, de la King's Business School, se dit préoccupée par les résultats de l'enquête:

«Il est préoccupant de constater que les attitudes à l'égard de l'égalité des sexes ne sont pas plus positives, en particulier chez les jeunes hommes.»

Robert Grimm, de l'institut de sondage Ipsos, explique à ce sujet que les réseaux sociaux jouent effectivement un rôle majeur:

«Les écosystèmes numériques amplifient la polarisation, car les algorithmes des réseaux sociaux récompensent les messages à forte charge émotionnelle.»

De tels messages se trouvent en abondance sur la plateforme TikTok. L'année dernière, le phénomène des «tradwives», contraction de «traditional wives», soit «femmes au foyer traditionnelles» en français, a fait fureur. De jeunes femmes y montraient comment elles servent leur mari, générant des millions de vues. La «manosphère», quant à elle, encourage les jeunes hommes à dominer les femmes.

Un exemple de contenu «tradwives» (en anglais):

@naraazizasmith quick little fix🤍 #easyrecipe #fypシ #marriage ♬ Beanie - Piano Version - Penguin Piano

(sav)

Plus d'article sur l'égalité femmes-hommes
Elle a inventé l'urinoir pour femmes: «Beaucoup n'attendaient que ça»
2
Elle a inventé l'urinoir pour femmes: «Beaucoup n'attendaient que ça»
de Alyssa Garcia
Pourquoi les accidents de travail explosent chez les femmes en Suisse
Pourquoi les accidents de travail explosent chez les femmes en Suisse
de Alberto Silini
Salaires: voici les métiers où l'écart homme-femme est le plus élevé
1
Salaires: voici les métiers où l'écart homme-femme est le plus élevé
de Alberto Silini
Il y a un problème avec les femmes cadres en Suisse
1
Il y a un problème avec les femmes cadres en Suisse
de Alberto Silini
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Êtes-vous du genre à regarder le téléphone des autres?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les héritages explosent en Suisse et cela pointe un problème
Une étude révèle que les patrimoines explosent en Suisse, tandis que l’imposition des successions recule, relançant le débat sur la fiscalité des héritages.
Comme plusieurs autres pays en Europe, la Suisse s’apprête à vivre une période de transmissions patrimoniales sans précédent, selon une étude récente dirigée par Marius Brülhart, professeur à l’Université de Lausanne.
L’article