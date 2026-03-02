beau temps12°
DE | FR
burger
Suisse
Egalité

Selon ce classement, la Suisse est à la traîne sur l’égalité

En Suisse, les femmes continuent de faire face à d’importants obstacles.
En Suisse, les femmes continuent de faire face à d’importants obstacles.dr

Egalite: la Suisse gagne une place, mais les nouvelles ne sont pas bonnes

A quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, PwC publie des chiffres peu réjouissants: la Suisse recule.
02.03.2026, 16:5602.03.2026, 16:56
Timo Kuronen / ch media

La Suisse gagne une place en matière d’égalité sur le marché du travail, selon le dernier «Women in Work Index» du cabinet de conseil PwC, publié lundi. Mais un examen détaillé montre que l’égalité professionnelle en Suisse marque le pas. Certes, le taux d’activité des femmes atteint 80,8%, un niveau élevé. Mais l’écart salarial, à 17,4%, reste «très élevé» et largement supérieur à la moyenne de l’OCDE (12,4%). Il s’est même légèrement creusé par rapport à l’an dernier.

Autre tendance jugée particulièrement alarmante par PwC: la part des femmes employées à plein temps a reculé. Elle est passée de 60,7% à 59,2% en un an.

«Ces chiffres montrent que la position des femmes sur le marché du travail suisse stagne et s’est même détériorée dans certains domaines»
Teena Madhvani, associée chez PwC Suisse

En Suisse, les femmes continuent de faire face à d’importants obstacles, tels que «une offre de garde d’enfants limitée et coûteuse», tout en assumant l’essentiel des responsabilités de soins.

Analyse
Ces 16 grandes entreprises suisses ne respectent pas la loi

Les obstacles structurels du quotidien suisse contraignent de nombreuses femmes à travailler à temps partiel. Pour Madhvani, les entreprises doivent donc mieux concilier vie professionnelle et vie familiale afin de rester «attractives pour les talents féminins». Selon PwC, l’étude montre en tout cas que «la Suisse a encore des progrès à faire en matière d’égalité».

L’Islande en tête, l’Italie à la traîne

Une comparaison internationale permet de comprendre comment améliorer la situation. Les premières places du classement sont occupées par l’Islande, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et la Suède.

Parmi les facteurs de succès: des congés parentaux généreux, des structures d’accueil de qualité et une culture du travail favorable à la famille. Ces pays disposent ainsi d’infrastructures qui soutiennent activement les femmes actives ayant des obligations familiales.

Le «Women in Work Index» évalue depuis 2011 l’égalité des femmes sur le marché du travail à l’aide de cinq indicateurs clés: le taux d’activité des femmes, l’écart de participation au marché du travail entre hommes et femmes, le taux de chômage des femmes, la part des femmes travaillant à plein temps et l’écart salarial entre les sexes. L’étude porte au total sur 33 pays de l’OCDE.

Le prix de l'essence augmente en Suisse

Avec une 20e place, la Suisse se situe dans le bas du deuxième tiers du classement. Les moins bons résultats sont enregistrés par le Mexique, la Corée du Sud, le Chili, l’Italie et la Grèce. Ces pays affichent à la fois une faible participation des femmes au marché du travail et de fortes disparités de taux d’activité. Un autre élément de l’étude montre à quel point ces situations sont ancrées: depuis la pandémie de Covid-19, ni le top 5 ni le bas du classement n’ont évolué.

(traduit par max)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse

Des aurores boréales ont illuminé la Suisse

1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un fabricant suisse de slips est embourbé dans l’affaire Epstein
La marque Zimmerli inonde Hollywood depuis des décennies avec ses sous-vêtements de luxe, jusqu’au débardeur porté par Stallone dans Rocky. Mais ce sont les 31 slips offerts par le prédateur sexuel à Woody Allen qui aujourd’hui font jaser.
On trouve littéralement de tout dans les dossiers Epstein. Alors que la chute des puissants de ce monde défraie quotidiennement la chronique, d’autres trouvailles en dessous de la ceinture, et carrément plus surprenantes, se retrouvent mis à nu.

C’est notamment le cas d’une très chic PME suisse, spécialisée dans les sous-vêtements de luxe depuis 1871. Zimmerli, une petite marque argovienne très en vue, s’est récemment retrouvée embourbée dans l’affaire à cause de ses... slips.
L’article