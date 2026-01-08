neige soutenue
DE | FR
burger
Société
Enfants

Nestlé a un problème avec son lait infantile: rappel mondial

Nestlé a identifié un problème avec son lait infantile: rappel mondial

Lancé en France début décembre, le rappel de lait infantile de Nestlé s’est étendu progressivement, suscitant des critiques sur la rapidité et la clarté de sa communication.
08.01.2026, 12:2208.01.2026, 12:22

Le rappel par Nestlé d'un lait en poudre pour nourrissons prend de l'ampleur. D'un «nombre limité de pays européens» selon les dires du géant veveysan mi-décembre à l'agence AWP, l'opération concerne désormais plus de trente pays ventilés sur les cinq continents.

Si la manoeuvre devrait ne pas trop affecter les revenus du paquebot alimentaire, elle risque fort d'en ternir la réputation, note Jean-Philippe Bertschy, pour Vontobel, dans un commentaire jeudi. Les volumes affectés représentent selon lui un demi-pourcent de l'ensemble des recettes du groupe.

Nestlé lance un rappel de grande ampleur dans plusieurs pays

«La nutrition infantile est un domaine stratégique important dans lequel la confiance est essentielle et sur lequel Nestlé dispose de plus de 20% de parts de marché,» poursuit l'analyste de la banque de gestion zurichoise, déplorant la manière dont l'entreprise gère et communique sur le problème.

Des pratiques à revoir d'urgence

L'expert appelle conséquemment Nestlé à fournir des indications claires et exhaustives sur le programme de rappel, dès que l'entreprise sera en mesure d'en appréhender les contours définitifs.

Un appel que semble avoir entendu la multinationale, qui met actuellement à jour les sites internet nationaux des pays concernés. Du Pérou au Bangladesh, du Japon à la Suisse, de la Bosnie Hezegovine à la Nouvelle-Zélande, la liste comportait jeudi en fin de matinée une trentaine de pays.

Sont notamment absents de ces décomptes les débouchés nord-américains que sont les Etats-Unis et le Canada.

Près d'un mois de retard

Partie de France le 10 décembre dernier, la mesure répond à la détection de bactéries susceptibles de provoquer diarrhées et vomissements sur une ligne de fabrication des laboratoires Guigoz, prévient l'ordre des pharmaciens de l'Hexagone sur son site internet.

Le mouvement de rappel constitue selon Nestlé «une mesure de précaution en raison de la possible présence de céréulide, produite par le micro-organisme Bacillus cereus». Cette substance a été détectée dans un ingrédient provenant d'un fournisseur et utilisé dans les lots concernés. Le groupe dit avoir procédé à des tests sur des huiles contenant de l'acide arachidonique (ARA) et les mélanges d'huile correspondants utilisés dans la fabrication de ces produits pour nourrissons.

«En interne, ce fut un choc»: le nouveau patron de Nestlé sur sa stratégie

Le bacille est susceptible de générer dhiarrées et vomissements. «Aucune maladie liée à la consommation des produits concernés n'a été signalée jusqu'à présent», assure Nestlé. (jah/ats/awp)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Deux hommes ont escaladé la tour de Collégiale de Berne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il révèle la vérité sur le cerveau des hommes et des femmes
Le neuroscientifique Lutz Jäncke affirme que les différences cognitives entre hommes et femmes sont minimes et largement façonnées par la culture.
Dans quelle mesure nos sentiments ou nos capacités sont-ils influencés par notre sexe? Le célèbre neuropsychologue Lutz Jäncke se penche sur cette question dans son nouveau livre. Une conversation sur l'idylle de l'âge de pierre, les personnes transgenres et le pouvoir des stéréotypes.
L’article