Voici comment éviter de saboter votre Nutella

Beaucoup de gourmands galèrent. Image: montage watson

Une astuce simple vous permettra d'enlever le film protecteur d'un pot de Nutella en un tour de main.

Jennifer Buchholz / t-online

Un article de

Pour beaucoup, le meilleur moment est celui où l'on ouvre un pot de Nutella ou d'une autre pâte à tartiner au chocolat et où l'on retire l'opercule doré. Celui-là même qui cache la pâte à tartiner encore intacte, fraîche et au parfum intense. Certes, mais l'ouverture du pot n'est généralement pas aussi facile que décrit ci-dessus. L'opercule vient souvent gâcher ce moment de bonheur: il faut d'abord relever péniblement un coin sur le bord du pot pour pouvoir le saisir.

La plupart du temps, il n'est pas possible de le retirer d'un seul coup, mais seulement petit à petit. Les plus impatients laissent alors souvent plusieurs bouts d'aluminium sur le bord, au grand dam des autres gourmands. En effet, il reste toujours un peu de pâte à tartiner sur l'aluminium lorsque l'on retire le couvercle du pot avec un couteau ou une cuillère.

Pourquoi le film protecteur est-il si difficile à retirer? Et pourquoi n'a-t-il pas de languette, comme les couvercles de yaourts par exemple?

Voici ce qu'en dit le fabricant

Ferrero, le fabricant, a délibérément choisi un film doré en aluminium et en papier, qui préserve le goût et prolonge la durée de conservation du Nutella. Afin que le film aluminium ferme parfaitement le pot, Ferrero utilise une astuce: un peu de colle est appliquée sur le bord du pot.

Le film en aluminium est fixé à certains endroits dans le carton du couvercle à l'aide d'un peu de cire. Lorsque le pot de Nutella fraîchement rempli est fermé, le film doré s'adapte parfaitement au pourtour du pot. La colle sèche et le pot est parfaitement scellé.

Lorsque le couvercle est dévissé pour la première fois, on entend un craquement. Ce bruit est produit lorsque le film doré se détache de l'insert en carton à l'intérieur et n'est plus relié qu'au pot. Subtilité: ce craquement ne se produit pas dans tous les pays lorsque l'on ouvre un pot de Nutella pour la première fois. Aux Etats-Unis et en Australie, ce bruit n'est pas audible, car un autre procédé de fermeture est utilisé.

Une languette sur le film protecteur: la solution?

De nombreux amateurs de Nutella souhaiteraient qu'une languette soit ajoutée au film protecteur afin de pouvoir le retirer plus facilement et éviter ainsi d'avoir à relever péniblement le bord du film. Mais selon le porte-parole de l'entreprise, une languette n'est pas envisageable. Le film aluminium est si solidement fixé au pot que la languette se déchirerait ou ne retirerait que partiellement l'opercule lorsqu'on tirerait dessus.

Ferrero ne donne pas d'astuce ultime pour retirer le film du pot de la manière la plus simple et la plus efficace. La plupart des gens piquent le centre du film avec leur pouce ou un couteau et le retirent dans le sens des aiguilles d'une montre. D'autres, en revanche, tirent le bord du film vers le haut à l'aide d'un couteau de cuisine, comme s'ils voulaient le décoller.

Et voici l'astuce!

Il existe cependant une astuce encore peu connue: placez le pot à l'envers dans de l'eau très chaude pendant quelques minutes. La colle se dissout et vous pouvez retirer le film d'un seul coup.