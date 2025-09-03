Vidéo: watson

Voici le meilleur spot pour voir les aurores boréales

Tous les astronautes vous le diront: le meilleur spot de l’ISS est sans conteste son hublot donnant sur la planète bleue. L’astronaute Don Pettit y a récemment partagé des images saisissantes d’aurores boréales.

En avril dernier, l’astronaute américain Donald Pettit rentrait sur Terre en compagnie des deux cosmonautes russes après avoir passé sept mois passés dans la Station spatiale internationale (ISS).

Un dimanche 20 avril qui coïncidait également avec le jour de ses 70 ans, faisant de Donald Pettit le plus vieil astronaute en activité. Actuellement sur terre, celui-ci a partagé récemment sur son compte Instagram des images d'aurores boréales brillant d'un vert rougeoyant qu'il a capturé depuis la coupole d'observation panoramique de la Station spatiale internationale.

Spectacle fascinant des ciels polaires, l’aurore boréale naît de la rencontre entre le Soleil et la Terre lorsque des particules chargées issues du vent solaire atteignent notre planète, le champ magnétique terrestre les canalise vers les pôles, où elles percutent les molécules de l’atmosphère. Ces collisions libèrent de la lumière, peignant le ciel de voiles verts, rouges ou violets qui ondulent comme des rideaux de soie.

Fréquentes en Alaska, en Scandinavie ou en Islande, elles sont plus intenses lors des pics d’activité solaire. C'est en orbite qu'elles sont les plus impressionnantes.

La couleur des aurores boréales dépend de l'endroit où les électrons libèrent leur énergie. A une altitude de 80 à 100 km au-dessus de la Terre, l'oxygène est encore abondant, produisant une lueur verte. A 150 km au-dessus de la Terre, l'azote est abondant, produisant une lueur rouge ou bleue.



Ces lumières dansantes ne sont pas seulement un objet d’étude scientifique: elles émerveillent et nous rappellent que notre planète est intimement reliée aux mouvements du cosmos.