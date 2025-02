Un gros plan de l'astéroïde Dimorphos, juste avant qu'il ne soit frappé par la sonde spatiale de la mission DART. Image: keystone

Cet astéroïde dévastateur menace la Terre: le risque d'impact a doublé

Sans chercher à inquiéter outre mesure, la Nasa vient de réévaluer très fortement le risque d'impact de l'astéroïde 2024 YR4.

Plus de «International»

La semaine dernière, divers médias ont annoncé que l'astéroïde «2024 YR4», découvert en décembre 2024, risquait de frapper la Terre. La Nasa avait calculé qu'il y avait une probabilité de 1,2% que l'astéroïde s'écrase sur la Terre en décembre 2032.

Depuis, la NASA a réévalué cette probabilité – vers le haut. Selon les calculs actuels, il existe une probabilité d'impact d'environ 2,3% le 22 décembre 2032, ce qui correspond à une chance sur 43 que l'astéroïde s'écrase sur la Terre.

Niveau trois sur l'échelle de Turin

«2024 YR4» a un diamètre estimé à 90 mètres – c'est à peu près aussi grand que l'astéroïde qui a dévasté environ 2150 kilomètres carrés de forêts sibériennes lors de l'événement de la Toungouska en 1908. Cela correspond à peu près à la superficie des cantons de Fribourg et Neuchâtel réunis.

L'astéroïde qui a explosé au-dessus de la forêt sibéqrienne à Toungouska a rasé les arbres à une vingtaine de kilomètres de l'explosion. Image: Universal Images Group Editorial

L'astéroïde «2024 YR4» est désormais en tête des listes officielles de risques des deux côtés de l'Atlantique, c'est à dire à la Nasa comme à l'Agence spatiale européenne (Esa). Sur l'échelle dite de Turin, «2024 YR4» a obtenu une note de trois. L'échelle va de zéro (aucun risque) à dix (catastrophe mondiale).

Parallèles avec 99942 Apophis

Les astronomes se veulent néanmoins rassurants. Les fluctuations de la probabilité d'impact n'ont rien d'inhabituel lorsqu'un objet se trouve encore à des années de la Terre, affirment-ils. Dans une vidéo sur Youtube, l'Esa explique que la probabilité d'un impact de «2024 YR4» atteindra vraisemblablement zéro quand les experts obtiendront de nouvelles données sur la vitesse et la trajectoire dans les semaines et mois à venir.

Le Planetary Defense Coordination Office de la Nasa partage cette vision de la situation. La chercheuse Molly Wasser a déclaré dans un communiqué:

«Par le passé, plusieurs objets ont grimpé dans la liste des risques de la Nasa, pour finalement redescendre à mesure que les données arrivaient»

«Dart» pourrait éviter un impact en cas d'urgence

Cette affirmation est étayée par quelques cas similaires dans le passé. Ainsi, en 2004, les scientifiques ont découvert l'astéroïde 99942 Apophis, plus grand que la Tour Eiffel, et l'ont évalué à quatre sur l'échelle de Turin. Mais des calculs plus précis ont ensuite conduit à une rétrogradation de l'astéroïde à zéro sur l'échelle. Selon les calculs actuels, Apophis ne devrait pas représenter de danger pour la Terre au cours des 100 prochaines années.

Même s'il s'avérait que «2024 YR4» restait sur une trajectoire de collision, il ne faudrait pas perdre espoir: en 2022, la Nasa a prouvé avec la mission «Dart», qu'un impact ciblé d'une sonde spatiale sur un astéroïde pouvait modifier efficacement sa trajectoire. Cela pourrait constituer une stratégie de défense potentielle si l'astéroïde devait effectivement représenter un danger. (ear)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci