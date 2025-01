Autour du 21 janvier, six planètes se rassembleront sur un côté du Soleil. On pourra donc les voir simultanément dans le ciel nocturne. Image: AP EUROPEAN SPACE AGENCY

Voici comment assister à la prochaine «parade des planètes»

Ce mardi 21 janvier 2025, le ciel sera le théâtre d'un spectacle que l'on appelle une «parade des planètes». Autrement dit, 6 planètes de notre système solaire seront alignées.

Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne se livreront à une petite parade dans notre ciel ce mardi. Il ne sera, toutefois, pas possible de toutes les découvrir à l'œil nu. Pour Neptune et Uranus, il faudra un télescope ou des jumelles puissantes, explique la plateforme d'astronomie Starwalk.

Conseils pour une observation réussie

C'est au crépuscule que l'on voit le mieux la constellation - soit le matin, soit le soir, peu après le coucher du soleil. En Suisse, ce sera le cas les jours précédant et suivant le 21 janvier, un peu après 17 heures.

L'idéal est de trouver un endroit avec le moins de pollution lumineuse possible. La planète Mars (magnitude -1,3) se montrera alors à l'est avec sa lueur rougeâtre. Elle est la plus haute dans le ciel.

Magnitude: la luminosité apparente des corps célestes Comme pour les étoiles, la luminosité des corps célestes s'exprime en magnitude. Il s'agit d'une échelle logarithmique exprimée en «mag»: plus le chiffre est élevé, plus la luminosité apparente sera faible. Cela dépend de la distance par rapport à la Terre, mais aussi de sa taille et de sa propre luminosité, respectivement de la lumière que le Soleil lui renvoie. À titre de comparaison, la luminosité apparente du Soleil est de -26,832 mag. Un objet d'une magnitude allant jusqu'à +6,5 mag est visible à l'œil nu. La pleine lune brille à environ -13 mag, la planète Vénus à environ -4,7 mag, l'étoile polaire à environ 2 mag et la galaxie d'Andromède à 3,5 mag.

La deuxième planète la plus brillante, Jupiter (mag -2,6), se trouve un peu plus bas. A l'horizon ouest, Vénus (mag -4,7) et Saturne (mag 0,6).

Un autre épisode surviendra le mois prochain: le 28 février, où sept planètes seront alignées dans le ciel.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)