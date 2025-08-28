Vidéo: extern / rest

Ça ne rigole pas en Espagne

Les rues de Buñol, dans l'est de l'Espagne, ont été repeintes de rouge lors de la célèbre Tomatina. Cette bataille de tomates a vu des milliers de personnes s'affronter.

La Tomatina est une fête traditionnelle célébrée le dernier mercredi du mois d'août chaque année à Buñol en Espagne. Environ 20 000 participants ont lancé et écrasé quelque 120 tonnes de tomates trop mûres le long de la rue principale de la ville, transformant ses murs en rouge pour la célébration de son 80e anniversaire.

Les origines de cette tradition remontent à 1945. Lors du défilé des autorités sur la place de Buñol, une bousculade entre jeunes avait dégénéré en bagarre. Certains avaient alors pris des tomates dans une échoppe voisine pour les jeter sur d'autres personnes. L’année suivante, ils sont revenus au même endroit en apportant leurs propres tomates - et la tradition serait ainsi née.

Depuis, des milliers de participants viennent de chaque coin de la planète pour cette bataille épique qui ne dure qu'une heure. Cette guerre des tomates s'inscrit dans le cadre d'un festival d'une semaine célébrant le saint patron du village.

Lors de cette célèbre fête, ce sont en moyenne entre 130 et 150 tonnes de tomates qui sont déversées chaque année dans les rues du village. Les tomates sont produites dans la région de Valence où se situe Buñol. Elles sont stockées pendant deux jours dans une chambre spéciale avant l’événement, afin d’atteindre un niveau de maturité suffisant pour ne pas être trop dures ou contondantes, et ainsi être inoffensives.

Le dress code de la fête: le blanc. Des vêtements qui, bien sûr, ne resteront pas immaculés bien longtemps. Le slogan de cette année, Tomaterapia (« Thérapie à la tomate »), faisait référence à la résilience des habitants face aux inondations qui ont frappé la région de Valence l’an dernier. Une édition qui a également pris une tournure politique, avec des drapeaux palestiniens et des banderoles critiques envers Israël visibles pendant les festivités. (sbo)