Vidéo: watson

Voici le «meilleur» de Joe Biden

Le mandat du président américain le plus âgé en exercice s’achève. Joe Biden nous aura marqué par un certain nombre de moments embarrassants. En voici un florilège.

Hanna Dedial Suivez-moi

Plus de «Société»

Joe Biden, 82 ans, va enfin pouvoir prendre du repos. Le président démocrate, plus impopulaire que jamais, s’apprête à quitter la Maison-Blanche. Et même si son mandat n’est pas aussi désastreux que les partisans du mouvement MAGA voudraient le faire croire, le président américain le plus âgé en exercice a accumulé au cours des quatre dernières années un certain nombre de moments embarrassants qui ont semé le doute sur sa capacité à diriger le pays.

Ces maladresses ont offert à ses adversaires de nombreuses munitions.

Voici une compilation de certains de ces moments d’errance de «Sleepy Joe», le surnom moqueur que lui avait attribué Donald Trump. Ces épisodes ont engendré des pressions externes et internes si fortes que Joe Biden a finalement renoncé à sa candidature pour la campagne électorale, confiant à sa vice-présidente, Kamala Harris, la lourde tâche de tenter de maintenir les démocrates au pouvoir dans le Bureau ovale.

La présidence de Joe Biden a débuté à un moment particulièrement compliqué pour les Etats-Unis, en pleine pandémie. Entré en fonction en janvier 2021, il avait pour priorité de relancer l’économie après la crise du Covid. Quatre ans plus tard, on peut dire que c’est une mission réussie, puisque la plupart des indicateurs économiques américains sont au vert. Cependant, l’inflation écrasante qui a suivi, principale préoccupation des électeurs, lui aura valu de nombreuses critiques et, en partie, coûté l’élection au parti démocrate.