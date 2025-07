A Wimbledon, elle lève sa jupe devant l’arbitre: la honte

Car le changement du règlement en 2023, sous la pression de joueuses et de figures du tennis comme Billie Jean King ou Judy Murray, avait été salué comme un petit progrès dans l’histoire, très masculine, du tennis. Finie l’obligation de porter du blanc immaculé jusque dans la culotte, au nom d’un «luxe so British» qui n’en avait que le nom. Désormais, les joueuses peuvent jouer en short sombre sous leur robe, tant que cela ne dépasse pas.

On pensait avoir enterré les vieilles polémiques autour du «tout blanc» à Wimbledon. Et pourtant, sur le court 14 vendredi, Jelena Ostapenko s’est retrouvée dans une situation aussi absurde que révélatrice: obligée de soulever sa jupe devant un arbitre pour prouver qu’elle respectait bien le code vestimentaire du tournoi. En 2025. A Londres. Sur le gazon sacré d’un tournoi qui a pourtant récemment revu ses règles en faveur des joueuses.

La chaleur vous rend méchant et c'est prouvé

Les conséquences de la chaleur sur le corps sont évidentes, mais elles sont également très importantes sur la santé mentale.

Déshydratation, apathie, perte d'appétit, sommeil perturbé: la chaleur a des effets sur notre santé physique, c'est une évidence. Mais elle a aussi des effets sur notre santé mentale. Et ça c'est moins connu, mais prouvé scientifiquement: lorsqu'il fait chaud, l'agressivité est exacerbée chez beaucoup. Et on est également plus susceptibles.