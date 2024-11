No sex, no baby: ces Américaines vont boycotter les hommes

Le «4B movement» fait vibrer les Etats-Unis sur les réseaux sociaux. Image: watson

Ces Américaines boycottent le sexe et les hommes à cause de Trump

Avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, un mouvement féminin commence à faire des vagues aux Etats-Unis. Sur TikTok, des milliers de femmes américaines rejoignent le «4B movement», venu de Corée du Sud.

Le 4B movement, ou la nouvelle vague féministe qui fait vibrer les Etats-Unis. En plein rebond après la victoire de Trump, cette tendance, tout droit importée de Corée du Sud, est une réponse radicale: un rejet de tout ce que le patriarcat attendrait de la gent féminine.

Les 4B, pour faire simple, ça veut dire plus d’hommes («Boys»), plus de bébés («Baby»), plus de sexe avec des hommes («Body»), et plus de mariage hétéro («Bye Bye Bigots»). Et TikTok, toujours aux aguets des nouvelles tendances, en est devenu le QG.



Avec la perspective d’un retour de Trump, ses discours conservateurs, et l’ombre des réformes pas franchement féministes et progressistes, des créatrices de contenu ont pris les devants.

De nombreuses vidéos sont apparues depuis quelques jours, dans lesquelles des femmes jurent de ne plus jamais dépendre des hommes, ni pour le sexe, ni pour quoi que ce soit.

L’élection de Trump met le feu aux poudres

Pourquoi maintenant? Parce que Donald Trump incarne une sorte d’épouvantail de la liberté féminine: sous son administration passée, les droits des femmes ont été sérieusement bousculés, notamment avec l’annulation du droit à l’avortement dans certains Etats.

Son retour à la Maison-Blanche n’annonce rien de beau pour de nombreuses femmes, qui ont donc décidé de ne pas attendre que leurs libertés soient à nouveau bafouées. Elles prennent les devants. Le 4B, en quelque sorte, c’est la version sans concession de «mieux vaut prévenir que guérir».

Des créatrices comme Ashli Pollard expliquent qu’après des années de «déconstruction» des attentes placées sur elles, elles ont pris goût à cette distance assumée des hommes.

«Je ne savais même pas à quel point tout dans ma vie tournait autour d’eux, jusqu’au jour où j’ai décidé de faire une pause»

Et selon elle, c’est libérateur. Pas étonnant qu’autant de femmes sur TikTok décident de suivre la tendance.

«Your body, my choice »

Le mouvement n’a pas que des admiratrices. Les commentaires en ligne sont parfois brutaux: certains hommes répondent avec des provocations type «your body, my choice», une manière de détourner un slogan féministe pour maintenir leur emprise. Des groupes en ligne de tendance nationaliste ont même repris des vidéos du mouvement 4B pour crier:

«On contrôle vos corps»

Alors, le 4B movement, tendance passagère sur TikTok ou cri du cœur face à un avenir politique qui risque de fragiliser les droits des femmes? Rendez-vous lors du second mandat de Trump.