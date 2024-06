Miranda Derrick reçoit des menaces depuis la diffusion du docu-série Netflix. image: instagram

«Si je te vois, je t'étripe»: elle vit un enfer à cause de Netflix

Miranda Derrick, la star de TikTok au cœur du docu-série Netflix Danse avec le Diable, assure recevoir des messages haineux et des menaces de mort.

Plus de «Société»

«Comment ma famille a pu penser que ce documentaire allait m'aider» Miranda Derrick

Miranda Derrick, l'une des protagonistes au cœur de la série à succès Danse avec le Diable, diffusé sur Netflix depuis le 29 mai, a saisi lundi ses réseaux sociaux.

Habillée simplement, assise sur son lit, la star de TikTok aux 2,1 millions d'abonnés a décidé de partager avec sa communauté le genre de messages destructeurs qu'elle reçoit – par centaines – depuis que le documentaire est sorti.

Danse avec le diable nous plonge au cœur d'une secte sur TikTok, fondée en 2021, et basée à Los Angeles. En substance, le métrage retrace le destin de jeunes gens recrutés pour danser sur les réseaux, mais qui sont petit à petit amenés à s'isoler de leur famille.

Miranda et son mari, tous deux membres de l'agence 7M. image: instagram

Derrière eux, leur agence d'artistes (7M), affiliée à une église nommée Shekinah, et surtout, leur mystérieux et toxique manager, le pasteur Robert Shinn. Exploitation, lavage de cerveau, abus psychologiques et même sexuels, le documentaire se donne pour mission d'exposer au grand jour tout ce qui se trame de louche dans cette secte qui fait de ses adeptes des stars de TikTok.

Notre commentaire sur le docu 👇 Des danseurs piégés par une secte: que vaut le nouveau docu Netflix?

Au centre des intrigues, Danse avec le diable se penche sur une famille déchirée, celle des Wilking, qui souffre du fait que l'une de leurs filles, Miranda, est devenue une fidèle de l'église. Tout au long de la série, l'on suit le combat que mènent les parents et la sœur de Miranda pour extirper la jeune femme des griffes de Shekinah.

«Nos vies sont en danger»

Miranda Wilking - devenue Derrick après avoir épousé «BDash» James Derrick, a cependant tenu à faire savoir que le documentaire Netflix est loin d'avoir eu l'effet escompté pour sa famille. Au lieu de la rapprocher des siens, la jolie blonde assure recevoir chaque jour des menaces gravissimes de la part de nombreux internautes.

Miranda est passionnée de danse 👇 Vidéo: extern / rest

«Avant ce documentaire, mon mari et moi, on se sentait en sécurité. Mais depuis sa sortie, on a l'impression que nos vies sont en danger», explique calmement Miranda, captures d'écran à l'appui.

«On a tous deux été suivis en voiture, on a reçu des mails haineux, des menaces de mort, les gens nous ont encouragés à nous suicider, on a été scrutés et harcelés»

La jeune femme a également relayé des mots qui l'ont grandement perturbée:

«Un internaute m'a dit que s'il m'apercevait dans la rue, il m'étriperait (...) Un autre a assuré qu'il me foutrait dans le coffre de sa voiture» Miranda

La star de TikTok partage des captures d'écran: image: capture Instagram

«Netflix avant la famille»

Miranda blâme avant tout sa famille pour tout ce qu'elle endure, et l'accuse d'avoir piétiné son espace privé. Elle a «adoré passer du temps avec les siens ces dernières années», pour tenter «de réparer les liens cassés». Mais ce documentaire, craint-elle, «va rendre la suite de cette relation très difficile».

«Ma famille s'est tellement focalisée sur ce documentaire qu'ils ont oublié leur relation avec moi dans le processus. Et ça me fait très mal»

Miranda Derrick s'exprime 👇 Vidéo: instagram

Il faut dire que Miranda a acquis une nouvelle célébrité (elle était déjà «TikTok famous» avant le documentaire) bien malgré elle. Cette renommée envahissante doit être d'autant plus difficile à gérer que la jeune femme a toujours nié faire partie d'une secte. Elle s'était d'ailleurs déjà exprimée à travers un post Instagram.

Dans ce dernier, elle rejetait le portrait «à sens unique» qu'on avait fait d'elle, un «zombie insensé sous le contrôle de 7M et de son fondateur, Robert Shinn», résume à la truelle le média TMZ. Miranda a en outre déclaré qu'elle ne tolérait aucune forme d'abus.

«Personne n'aime être dépeint comme une fille ayant subi un lavage de cerveau/n'ayant pas le contrôle de sa propre vie/ n'étant qu'une coquille vide, victime de la traite des êtres humains, alors que ce n'est tout simplement pas la vérité»

Miranda Derrick sur TikTok 👇 Vidéo: instagram

Dans le futur, la danseuse star de TikTok assure vouloir poursuivre sa passion, mais va ralentir la cadence pour digérer tout ce qui lui arrive.