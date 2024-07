Les composants chimiques des crèmes solaires peuvent endommager les récifs coralliens. Image: E+

Voici les pays où la crème solaire est interdite

S'il est nécessaire de se protéger du soleil, certains produits sont cependant nocifs pour l'environnement. Plusieurs destinations ont d'ailleurs décidé d'en réglementer l'utilisation.

Anna Von Stefenelli / watson.de

Plus de «Société»

Si vous vous exposez au soleil, vous devez absolument vous en protéger. Sans une protection solaire suffisante, on risque des coups de soleil, une allergie au soleil ou même une inflammation des yeux.

Bien que la peau se régénère, du moins à l'extérieur, le rayonnement UV laisse des traces invisibles qui peuvent être dangereuses à long terme. Ils peuvent notamment entraîner un cancer de la peau et des yeux. Le rayonnement UV peut également provoquer une opacification du cristallin (cataracte) dans l'œil ainsi qu'un vieillissement prématuré, la formation de rides et un ralentissement de la cicatrisation de la peau.

Les conséquences sur l'environnement

Autant la crème solaire peut être bonne pour la peau pour ces raisons, autant elle est nocive pour l'environnement. Sur les plages de la Méditerranée notamment, environ quatre kilogrammes de filtres UV chimiques et minéraux sont déversés chaque jour dans l'eau.

Les conséquences pour les écosystèmes marins sont considérables: les substances chimiques contenues dans les produits solaires s'accumulent dans les organismes, perturbent leur métabolisme et leur système immunitaire et affectent leur capacité de reproduction.

Concrètement, il s'agit des substances octinoxate et oxybenzone. Ces substances peuvent inhiber la croissance, provoquer des dommages génétiques et entraîner le blanchiment mortel des coraux.

Lors du blanchiment des coraux, ils perdent la splendeur de leurs couleurs. Image: AUSTRALIAN INSTITUTE OF MARINE Science

Plusieurs destinations populaires ont donc déjà interdit les produits de protection solaire traditionnels. Voici la liste des lieux et leurs particularités.

Palau: pionnier dans l'interdiction

Depuis le 1er janvier 2020, Palau est l'un des premiers Etats insulaires à avoir interdit les crèmes solaires contenant des ingrédients chimiques, avec pour objectif de protéger les récifs coralliens du Pacifique occidental.

Les plongeurs en apnée et les nageurs doivent donc se tourner vers des produits biodégradables ou des vêtements anti-UV. Les infractions peuvent être sanctionnées par une amende allant jusqu'à 890 euros.

Un récif de corail à Palau. Image: vanessa jaiteh

Key West, Floride: sauver le récif

Le récif de Floride, autrefois connu pour ses couleurs magnifiques, souffre depuis des années déjà du blanchiment des coraux. Outre le réchauffement des océans, les crèmes solaires nocives contribuent également à ce phénomène.

Depuis 2021, on ne peut donc plus utiliser que des crèmes solaires «respectueuses du récif» au large de Key West, à l'extrême pointe de la Floride. Sur place, on ne trouve plus que ce type de crème.

Les îles Vierges: des règles strictes

Dans les îles Vierges, les crèmes solaires contenant de l'oxybenzone, de l'octinoxate et de l'octocrylène sont également interdites depuis mars 2020. Les touristes ne sont autorisés à appliquer la crème solaire qu’ils ont apportée que si les produits ne contiennent pas ces ingrédients.

Les crèmes solaires contenant de l'oxybenzone, de l'octinoxate et de l'octocrylène ne sont pas autorisées sur les îles. Image: getty images

Polynésie française: des alternatives naturelles

Ce paradis insulaire du Pacifique Sud se compose de 118 îles et atolls au total, qui appartiennent à cinq archipels. Il s'agit de les protéger tout particulièrement.

Le gouvernement de la Polynésie française recommande donc l'utilisation de crèmes solaires naturelles afin de protéger le monde insulaire unique et la vie sous-marine. Il n'y a pas d'interdiction officielle.

Les Maldives: stop à la vente de crème solaire



Les Maldives font partie des plus belles destinations de vacances. Elles sont souvent réservées pour les lunes de miel.

Les îles de l'océan Indien, au sud-ouest de la pointe sud de l'Inde, ont également réagi à la menace qui pèse sur leur monde sous-marin. Un arrêt de l'importation et de la vente de crèmes solaires chimiques et donc nocives devrait permettre d'endiguer le blanchiment des coraux.

Aux Maldives aussi, il faut faire attention à son choix de crème solaire. Image: Shutterstock

Aruba: protection de l'environnement exemplaire

L'île caribéenne d'Aruba, au nord du Venezuela, a déjà interdit depuis 2020 les crèmes solaires contenant de l'oxybenzone. Mais ce n'est pas tout: l'île a également banni tous les produits en plastique à usage unique, selon les rapports du Standard. L'Etat insulaire mise ainsi doublement sur la protection de l'environnement.

Mexique: protection des récifs sur la Riviera Maya

Les crèmes solaires nocives pour les récifs sont interdites dans les destinations touristiques populaires de Tulum et du Yucatán au Mexique. Les visiteurs sont invités à n'utiliser que des produits minéraux et biodégradables.

Bonaire: des mesures contre la mort des récifs

L'île de Bonaire fait géographiquement partie des Petites Antilles. Politiquement, elle est ce que l'on appelle une commune spéciale des Pays-Bas. Environ 90% des récifs des Caraïbes ont disparu depuis 1980.

A Bonaire, les crèmes solaires contenant de l'oxybenzone et de l'octinoxate ont donc été interdites dans tout le parc national marin.

Environ 90% des récifs des Caraïbes ont déjà disparu, et la crème solaire accélère ce processus. Image: Franco Banfi

Thaïlande: interdiction de la crème solaire

La plongée et le snorkeling sont deux activités très appréciées pendant les vacances en Thaïlande, car l'eau de mer chaude et transparente et les nombreux récifs coralliens offrent des conditions parfaites pour cela. Mais les récifs coralliens de Thaïlande ont également subi de gros dommages en raison de la crise climatique et de l'augmentation du tourisme.

Dans les 26 aires marines protégées, les crèmes solaires traditionnelles ne sont donc plus autorisées depuis 2021, comme l'a rapporté la BBC. Cette mesure devrait contribuer à préserver les impressionnants parcs nationaux situés au large des côtes.

Comment continuer à se protéger du soleil ?

Malgré ces interdictions, il ne faut en aucun cas renoncer à se protéger du soleil. Dans les pays cités, la protection des récifs coralliens par l'interdiction de la crème solaire est un pas important vers la préservation des écosystèmes marins.

Les vacanciers peuvent néanmoins se procurer des produits appropriés sur place. Les produits de protection solaire «respectueux des récifs» disponibles dans le pays suivent la loi hawaïenne sur les récifs et ne contiennent pas de filtres UV à base d'octinoxate et d'oxybenzone. Cependant, ils pourraient également contenir d'autres poisons environnementaux controversés.

Les touristes devraient donc s'informer sur les réglementations locales et utiliser des alternatives respectueuses de l'environnement. (watson.de/ear)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)