La France dépasse l'Allemagne comme moteur économique et a une crainte

Heureusement pour lui, ce n’est qu’après avoir remis l’arme à la gendarmerie que le boulanger a découvert qu'elle n’était pas chargée. Le commerçant précise qu’il n’a à aucun moment eu recours à la violence et qu’il cherchait uniquement à désarmer l’individu afin qu’il prenne la fuite. Celui-ci n'a pas encore été retrouvé et une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre.

«Quand il est entré dans le magasin, je l'ai vu à l'écran, donc je suis tout de suite allé à sa rencontre pour l'intercepter dans le couloir. Il ne m'a pas vu arriver, et je suis sorti de manière à protéger mon employé. J'ai réussi à le désarmer du mieux que je pouvais»

C'est quelques minutes plus tard que l'homme, vraisemblablement sous l'influence de substances, est entré dans sa boulangerie, armé d’une carabine 22 Long Rifle, comme on peut le voir sur les images de vidéosurveillance qui circulent sur les réseaux sociaux.

«On a entendu des bruits, donc je suis sorti voir, et je me suis interposé pour protéger les deux jeunes filles, ce qui a fortement déplu à l’individu»

Contacté ce 22 mai par la rédaction d'Europe 1 lors de l’émission Pascal Praud et vous , Cyril, le patron de cette boulangerie, explique avoir assisté à une altercation entre l'homme en question et deux jeunes femmes, le samedi 10 mai dernier à l'aube, devant sa boulangerie.

C'est à ce moment-là que Cyril, l'imposant boulanger de 49 ans, apparait à l'image. Tout en sang froid, il maîtrise le jeune homme et le sort manu militari de son commerce. Massivement partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo n'a pas manqué de devenir virale.

Plus de «Société»

L'Italie interdira des milliers de voitures et ça concerne la Suisse

Les plus lus

Ce fast-food romand est le mieux noté de Suisse

On a comparé les trois plus grandes chaînes de fast-food du pays: Burger King, Subway et McDonald's. Bien qu'elles misent sur l'uniformité de leurs filiales, celles-ci récoltent des évaluations très variables.

Les trois principales chaînes de restauration rapide de Suisse exploitent, selon leurs propres indications, un total de 330 filiales. En tête, on retrouve McDonald's et ses 182 établissements. Soit environ deux fois plus que les 93 enseignes de Burger King. Subway en compte 55.