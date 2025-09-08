en partie ensoleillé17°
Record battu pour le ZEVENT 2025

Record battu pour les streamers du ZEVENT.
Pendant plus de 48 heures, les streamers ont relevé des défis pour attiser les dons.Image: AFP

Les streamers du ZEVENT ont explosé leur record pour la bonne cause

Record battu pour le ZEVENT: l'édition 2025 du marathon caritatif en ligne a permis de récolter plus de 16 millions d'euros au profit d'associations œuvrant pour les patients et les aidants. Cette année, les streamers sur place étaient rejoints par plus de 250 streamers en ligne.
08.09.2025, 10:2408.09.2025, 10:24
Plus de 16 millions d'euros: le plus gros événement caritatif en ligne de France, ZEVENT, a explosé son record à la clôture de sa 9e édition vers 01h du matin lundi, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier. Dans une salle sans fenêtre à l'arrière du palais des congrès, chacun derrière leur écran, une quarantaine de streamers ont relevé des défis pour leur communauté.

Cette année, ils étaient rejoints par plus de 250 streamers en ligne. Des déguisements, un ring de boxe, des recettes de cuisine en direct, des karaokés, et à intervalle très régulier, les streamers ont hurlé des «merci!!!!» au rythme des dons qui s'affichaient sur leur écran.

«Merci Julie pour tes 2 euros, merci Anonymous pour tes 500 balles!!!!!!!!»

Le montant final s'élève à 16 179 096 euros, récoltés au profit d'associations œuvrant pour les patients et les aidants, dont La ligue contre le cancer, l'Association française des aidants, Le rire médecin (clowns hospitaliers) ou encore Sourire à la vie (soins de supports pour les enfants atteints de cancer), se sont félicités les organisateurs sur X.

Cette année, l'animateur Samuel Etienne (Questions pour un champion) s'était lancé le défi de se faire tatouer le dos pendant plusieurs heures face caméra. La streameuse Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, a raconté à l'AFP:

«Le rythme est super intense. Le direct sur 2 ou 3 heures, c'est sympa, mais c'est vrai que là, sur 48h, sans dormir beaucoup avec le bruit ambiant, c'est vraiment très spécial»
EnjoyPhoenix

L'édition 2024 avait permis de récolter plus de dix millions d'euros pour cinq associations luttant contre la précarité.

Collecte de MrBeast sur Kick

Interrogé par l'AFP, Frédéric Theret, directeur de développement à la Fondation de France, qui accompagne le ZEVENT depuis trois ans pour gérer en amont la présélection des associations sur la thématique qui est décidée par les streamers, a assuré:

«Notre objectif c'est de garantir à chaque donateur l'impact des dons qui sont faits pendant cette opération»
Frédéric Theret

Avec l'association l'Envol, par exemple, «on va réussir à offrir des colonies de vacances à des enfants qui sont hospitalisés en séjour de longs termes. Dès l'année prochaine, c'est 700 enfants qui vont bénéficier de séjours gratuits», a détaillé Theret.

«Qu'il ferme sa p*tain de gueule»: pourquoi Macron est critiqué par le ZEvent?

Plus confidentielle que ses concurrents, la plateforme Kick sait aussi attirer des figures connues d'internet comme la star de YouTube MrBeast, qui a organisé en août une collecte pour l'accès à l'eau potable ayant permis de rassembler 12 millions de dollars. (jzs/afp)

Les plus belles chutes d'enfants à ski (promis, c'est gentil)
Video: watson
Video: watson
