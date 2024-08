Cette fresque érotique romaine montre un couple en train de Coitus a tergo. Image: Wikimedia/Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Ces conseils sexuels de l'Antiquité sont plutôt osés

Même si des termes modernes comme cunnilingus et fellation ont des racines anciennes, la sexualité de l'époque était souvent basée sur des superstitions surprenantes aujourd'hui.

Le sexe dans l'Antiquité: qui ne pense pas aux orgies romaines décadentes ou aux représentations coquines sur les vases grecs? Le fait que notre vocabulaire érotique soit truffé de termes empruntés aux langues latine et grecque suggère que les choses devaient être assez folles à l'époque: cunnilingus, fellation, coït, pornographie ou prostitution.

La réalité, pour autant que nous la connaissions, est toutefois bien plus nuancée. D'une part, cela tient tout simplement au fait que l'Antiquité gréco-romaine couvre une période d'environ un millénaire et demi, au cours de laquelle les sociétés grecque et romaine ont considérablement évolué. D'autre part, nous regardons ce monde depuis longtemps plongé dans les brumes du passé avec des yeux modernes et risquons donc de mélanger des idées antiques avec des catégories actuelles.

Cunnilingus sur une fresque à Pompéi. Image: Wikimedia

L'homosexualité masculine en est un exemple. Le tristement célèbre amour grec pour les garçons (pédérastie) est souvent cité comme preuve que l'homosexualité était largement répandue et totalement acceptée dans la Grèce antique. Mais la pédérastie était soumise à certaines règles - ainsi, outre la composante sexuelle plus ou moins prononcée, une exigence pédagogique jouait un rôle: le partenaire plus âgé de la relation devait éduquer l'adolescent à la «vertu virile».

Sur cette représentation, l'homme âgé (appelé «Erastes») fait la cour à un jeune homme («Eromenos»). Image: Wikimedia

De plus, seul le rapport entre les cuisses était socialement accepté, alors que le rapport anal était considéré comme mal vu, car il remettait en question l'identité masculine du partenaire qui le recevait. Pour la même raison, les relations homosexuelles entre hommes adultes étaient socialement proscrites, car le rôle sexuel passif était considéré comme «féminin» et déshonorant pour les hommes. La compréhension occidentale actuelle de l'homosexualité est différente et les limites de ce qui est socialement accepté sont différentes.

Anciens aphrodisiaques

Dans l'Antiquité, les remèdes et les conseils destinés à aider les personnes en quête de conseils à mener une vie sexuelle épanouie étaient également différents de ceux d'aujourd'hui. Les sortilèges et les potions d'amour étaient très répandus, afin de s'attacher les personnes convoitées, ainsi qu'une multitude d'aphrodisiaques censés augmenter la puissance et le désir. On peut légitimement douter de l'efficacité de ces sorts et remèdes - une pommade à base de bouse d'âne est probablement moins fiable qu'un comprimé de Viagra.

Aphrodisiaque Un aphrodisiaque est un produit destiné à augmenter, raviver, stimuler la libido, le désir sexuel et le plaisir sexuel. Il a un effet spécifiquement irritant et excitant sur les organes sexuels. Le nom vient du grec et est dérivé d'Aphrodite, la déesse de l'amour, et de sa fête Aphrodisia. Quelle: chemie.de/lexikon/Aphrodisiakum

L'art de l'amour d'Ovide

Le poète romain Ovide (Publius Ovidius Naso) recommande lui aussi, dans son célèbre ouvrage de poésie Ars amatoria («L'art d'aimer»), des moyens naturels pour stimuler le désir: les oignons, le miel et les pignons de pin. Ovide a en outre donné aux hommes et aux femmes une série de conseils qui devaient faire d'eux des maîtres de l'amour. Il s'agit de faire connaissance, de flirter, et même de prendre soin de son corps.

Ovide, qui fut peut-être exilé de Rome dans un village au bord de la mer Noire par l'empereur Auguste, aux mœurs très strictes, à cause de son Ars amatoria, refusait toutefois d'utiliser des moyens magiques, tant pour la maîtresse que pour l'amant:

«N'avale pas toi-même les philtres d'amour, mais stimule ton désir par des moyens naturels» Ars amatoria, (Liber 2, 415)

«Les philtres d'amour nuisent à l'esprit et provoquent la folie. Tiens-toi à l'écart de toute horreur : Pour être aimé, tu dois être aimable» Ars amatoria, (Liber 2, 105-108)

Ovide sur une gravure anonyme du 18ème siècle. Image: Wikimedia

Les papyrus magiques grecs

Les moyens magiques étaient pourtant très appréciés dans l'Antiquité. C'est ce que montrent par exemple les Papyri Graecae Magicae (PGM), découverts en Egypte. On y trouve de nombreuses formules magiques appartenant à la catégorie des charmes d'amour, destinées à lier ou à attirer les personnes convoitées. Ils semblent avoir été exécutés principalement par des hommes, comme le montre également cet exemple :

«Si l'on veut conquérir une femme, il faut être 'pur' pendant trois jours, c'est-à-dire s'abstenir, puis faire une offrande d'encens et prononcer sur celle-ci le nom égyptien secret d'Aphrodite 'Nepherieki'. Ensuite, il faut aller voir la femme et réciter ce nom sept fois en soi-même, en la regardant. Il faut faire cela pendant sept jours» GPm IV, 1265-1274

Il arrive toutefois que des désirs sexuels explicites soient «exprimés» :

«Qu'elle ne pratique pas le coït par devant ou par derrière, qu'elle n'ait pas de relations sexuelles avec un autre homme pour le plaisir [...] oblige la NN à m'être soumise [...] que tu me l'amènes [...] qu'elle unisse la tête à la tête, qu'elle joigne les lèvres aux lèvres, qu'elle unisse le corps au corps, qu'elle rapproche la cuisse de la cuisse, qu'elle joigne le noir au noir et qu'elle accomplisse son œuvre d'amour.» PGM IV, 353-406

Hétaïre (ἑταῖραι hetairai) avec un client. Les hétaïres étaient des prostituées, mais contrairement aux prostituées (πόρναι pornai), elles étaient éduquées et reconnues socialement. Image: Wikimedia

Par ailleurs, on trouve également dans les PGM des recettes destinées à aider les hommes à être plus fermes :

«Pour pouvoir faire beaucoup l'amour: Râpe cinquante pignons de pin, deux mesures de miel et des grains de poivre et bois-le. Pour pouvoir bander quand tu veux: râpe du poivre avec du miel et applique-le sur ton engin» («Engin» est la traduction du mot grec πραγμα pragma, qui signifie organe sexuel dans ce contexte).

PGM VII, 183-186

Le miel semble jouer un rôle important en tant qu'aphrodisiaque:

«Lien d'amour éternel: mélangez du foie de porc, du sel et du miel attique et enduisez-en votre gland» PGM VII, 191-192

Outre le miel, d'autres substances d'origine animale sont censées renforcer l'expérience sexuelle. Par exemple, la mousse provenant de la bouche d'un étalon:

«Faire en sorte qu'une femme aime que tu copules avec elle. De l'écume de la bouche d'un étalon. Oins ton phallus avec et couche-toi avec la femme» Papyri Demoticae Magicae (pdm) XIV, 1047-1048

Scène érotique sur un canthare grec, un récipient à boire. Image: Wikimedia

Le cabinet des horreurs de Pline

Le savant romain Pline l'Ancien énumère toute une série d'outils érotiques dans sa Naturalis historia («Histoire naturelle»). On ne sait pas si le savant universel croit lui-même à leurs effets ou s'il est sceptique à leur égard. La liste est impressionnante :

une pommade à base de fiel de sanglier

une boisson à base de moelle de porc

la graisse d'une oie mâle

le liquide d'une jument après l'accouplement

une solution de testicules de cheval séchés et pulvérisés

le testicule droit d'un âne dans le bon dosage, mangé avec du vin ou porté en amulette dans un bracelet

l'écume sécrétée par un âne après l'accouplement, recueillie dans un tissu rouge et enfermée dans un pendentif d'argent

Représentation de Pline l'Ancien datant du 19e siècle. Image: Wikimedia

Selon Pline, la sage-femme grecque Salpe recommandait de tremper sept fois les parties génitales d'un âne dans de l'huile bouillante et d'en enduire les parties sexuelles pour les stimuler. Pour stimuler l'appétit sexuel de la femme, il fallait imbiber de la laine avec le sang d'une chauve-souris et la placer sous la tête de la personne convoitée. Selon Pline, l'intestin d'une hyène est encore plus efficace: celui qui en porte un sur le bras gauche «devrait pouvoir faire bander une femme au point qu'elle le suive immédiatement».

Selon Pline, des remèdes d'origine végétale augmenteraient également les performances sexuelles: ainsi, la racine de l'argousier présenterait deux nodules ressemblant à des testicules.

«Le plus grand ou, comme certains le disent, le plus fin des deux, dissous dans l'eau, stimule l'instinct sexuel, le plus petit ou le plus mou, bu avec du lait de chèvre, a plutôt un effet inhibiteur» Naturalis historia

Selon Pline, l'herbe à satyre a également des vertus aphrodisiaques, en raison de la forme de ses racines qui rappelle celle des testicules, mais aussi en raison de son nom. Dans la mythologie grecque, les satyres sont des êtres hybrides - souvent à jambes de bouc - qui sont parfois représentés en train de poursuivre lascivement des nymphes.

Représentation érotique avec un oiseau phallique sur un vase à huile grec. Image: Wikimedia/Zde

N'essayez pas!

Selon les connaissances actuelles, tous ces anciens sortilèges d'amour et remèdes contre l'impuissance sont inefficaces, voire nocifs. Au cas où cela ne serait pas déjà clair pour vous, nous tenons à le préciser ici: N'essayez pas, rien de tout cela! Il faudrait plutôt s'en tenir à la maxime d'Ovide ut ameris, amabilis esto. Pour être aimé, il faut être aimable.