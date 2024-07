Ce que cachent les maux de tête après le sexe

Des maux de tête pendant ou après les rapports sexuels peuvent être le signe d'une maladie sérieuse. Une visite chez le médecin permet de clarifier la situation.

Jennifer Buchholz / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Les céphalées sexuelles surviennent généralement pendant l'activité sexuelle ou au moment de l'orgasme. Parfois, les personnes concernées ne remarquent que peu de temps après le rapport sexuel les douleurs qui commencent dans la nuque et s'étendent de là à toute la tête en passant par le front et les tempes. Comme les symptômes disparaissent au bout de quelques minutes, beaucoup ne prennent pas ces troubles au sérieux. Pourtant, les maux de tête pendant ou juste après les rapports sexuels peuvent cacher des problèmes de santé.

Quels sont les symptômes ?

Comme leur nom l'indique, les céphalées sexuelles n'apparaissent que lors d'une activité sexuelle. On en distingue deux types:

Céphalées préorgasmiques: elles surviennent pendant les préliminaires et augmentent en intensité douloureuse.

Céphalées orgasmiques: il s'agit d'une douleur explosive soudaine, ressentie pendant l'orgasme.

Les symptômes suivants s'ajoutent aux douleurs lancinantes dans le cou et la tête:

Troubles de la vision

Hypersensibilité à la lumière

Nausées

Vomissements

La douleur peut durer de trois minutes à trois heures. Parfois, une sensation sourde dans la tête persiste pendant plusieurs heures après la disparition de la douleur aiguë.

Bien que les céphalées sexuelles ne concernent qu'1% des hommes et des femmes, elles doivent être prises au sérieux.

Qui fait partie du groupe à risque ?

Les céphalées sexuelles touchent principalement les patients âgés de 25 à 50 ans. Il est également surprenant de constater que les hommes souffrent quatre fois plus souvent de ce type de maux de tête que les femmes. Les personnes qui souffrent de migraines, stress, hypertension artérielle, fatigue et rapports sexuels fréquents en peu de temps sont plus susceptibles d'avoir des céphalées sexuelles.

Les personnes souffrant de migraines ont également un risque accru d'avoir de forts maux de tête pendant les rapports sexuels.

Les causes sont-elles connues ?

Les causes des céphalées sexuelles sont encore relativement peu connues. Les scientifiques ont plusieurs théories à ce sujet:

Théorie 1: certains scientifiques supposent que l'augmentation de la pression artérielle pendant les rapports sexuels sollicite davantage les vaisseaux. Cette hypothèse pourrait notamment expliquer les maux de tête liés à l'orgasme.

certains scientifiques supposent que l'augmentation de la pression artérielle pendant les rapports sexuels sollicite davantage les vaisseaux. Cette hypothèse pourrait notamment expliquer les maux de tête liés à l'orgasme. Théorie 2: pendant l'acte sexuel, différents groupes de muscles se tendent à des degrés divers. La musculature de la nuque, en particulier, est fortement tendue et donc sollicitée pendant l'acte sexuel – des tensions peuvent apparaître. Ces tensions exercent une pression sur certains nerfs, comme dans le cas des céphalées de tension. Des élancements dans les tempes et d'autres régions de la tête en sont la conséquence.

pendant l'acte sexuel, différents groupes de muscles se tendent à des degrés divers. La musculature de la nuque, en particulier, est fortement tendue et donc sollicitée pendant l'acte sexuel – des tensions peuvent apparaître. Ces tensions exercent une pression sur certains nerfs, comme dans le cas des céphalées de tension. Des élancements dans les tempes et d'autres régions de la tête en sont la conséquence. Théorie 3: d'autres chercheurs supposent que les causes sont similaires à celles de la migraine: pour le corps, les rapports sexuels sont synonymes de stress (positif) – la pression sanguine augmente, le rythme cardiaque s'accélère et le système cardiovasculaire est mis à rude épreuve. Certains hommes et certaines femmes ont un autre mécanisme de régulation du stress interne au cerveau, ce qui explique pourquoi le corps réagit à ce stress par des maux de tête.

Pourquoi faut-il examiner les céphalées sexuelles ?

Certes, chez les personnes concernées, les troubles s'atténuent peu après le rapport sexuel et disparaissent complètement au bout de quelques mois, mais les céphalées sexuelles peuvent néanmoins être le signe de complications dans le corps:

Les vaisseaux du cerveau ne peuvent pas se réguler correctement. Un anévrisme peut en résulter.

Leur cerveau est submergé de stimuli et surchargé, ce qui peut entraîner un épuisement et un burn-out.

Un système cardiovasculaire intact ainsi qu'une hypertension artérielle pourraient en être la cause. Les céphalées sexuelles ne sont ici aussi qu'une indication d'une autre maladie des organes.

Les céphalées sexuelles pourraient également être le signe d'une hémorragie cérébrale ou d'un accident vasculaire cérébral - ce qui est toutefois plutôt rare.

Une guérison est-elle possible?

Une amélioration de courte durée de ces douleurs ne se produit souvent que lorsque les personnes concernées s'allongent. La position debout et la position assise ont tendance à aggraver les douleurs.

Certes, les symptômes peuvent s'atténuer ou disparaître complètement au bout de quelques semaines ou mois, mais cela ne signifie pas pour autant une guérison. Les symptômes peuvent réapparaître après un certain temps.

Il est préférable que les personnes concernées s'adressent à un médecin et se fassent examiner en conséquence. Il est surtout important de décrire précisément les symptômes et le déroulement chronologique. Pour un meilleur diagnostic, il est également utile de tenir un journal dans lequel on répondra aux questions suivantes:

Quand la douleur apparaît-elle?

Combien de temps la douleur dure-t-elle?

Où commence la douleur?

Quelles sont les mesures qui peuvent aider?

Des notes supplémentaires sur le temps qu'il fait, le stress au travail ou dans la vie privée, ainsi que sur l'alimentation peuvent également fournir des indications supplémentaires et être importantes pour le diagnostic.

Faut-il renoncer aux relations sexuelles?

Non. Une vie d'abstinence n'est pas nécessaire malgré les céphalées sexuelles. Les troubles disparaissent d'eux-mêmes au bout d'un certain temps. En outre, vous pouvez faire des pauses pendant les rapports sexuels pour faire des exercices de relaxation. Ces courtes pauses aident jusqu'à 40% des personnes concernées.

De longs préliminaires peuvent également permettre d'éviter l'apparition des maux de tête. Il est important de ne reprendre les ébats amoureux que lorsque toutes les douleurs ou les fortes tensions ont disparu, sinon les céphalées sexuelles peuvent réapparaître immédiatement.

Si ces possibilités ne vous soulagent pas ou si vous ne voulez pas faire de pauses, des analgésiques peuvent vous soulager à court terme. L'acide acétylsalicylique ou le paracétamol devraient alors être pris environ 30 minutes avant les préliminaires. La caféine est également censée aider, car elle dilate les vaisseaux et améliore ainsi la circulation sanguine.

N'oubliez toutefois pas qu'il ne s'agit que d'une solution intermédiaire et non d'une option d'action durable. Un traitement par un médecin compétent peut non seulement permettre de suivre une thérapie adéquate, mais aussi d'exclure des maladies plus graves.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)