Cette petite feuille collée sur le cadre du lit n’était pas le seul rappel à l’ordre. Image: watson / dr

Le lit de ce Airbnb impose une règle surprenante

Un couple de Suédois, en voyage en Turquie, a réservé un Airbnb à Istanbul. Sur le lit, une note précise que toute activité autre que le sommeil… est interdite.

C’est l’histoire d’un voyageur suédois, en week-end à Istanbul avec sa femme, qui trouve une note étrange collée sur le lit de sa location. Pour rire, il poste la photo sur Reddit, elle finit par faire le tour du web.

On y voit un lit parfaitement banal, tout ce qu’il y a de plus standard. Sauf si on se penche un peu… Là, on aperçoit un petit papier collé sur le bois, qui dit:

«Use only to sleep / no other activities»

En bon français, «à utiliser uniquement pour dormir / aucune autre activité». Pas besoin de vous faire un dessin.

C'est très, très clair. Image: dr

Le message, partagé dans le subreddit r/mildlyinfuriating, déclenche rapidement une hystérie collective des internautes. Des médias comme People évoquent plus de 87 000 réactions et une pluie de commentaires.

D’autres «instructions» dans l’appartement

Le Suédois a expliqué auprès de Newsweek qu’il avait été «surpris» par cette règle minimaliste et catégorique. Avec sa femme, ils ont préféré ne pas chercher la confrontation avec le propriétaire des lieux et se sont simplement conformés aux instructions.

Mais selon People et Newsweek, cette petite feuille collée sur le cadre du lit n’était pas le seul rappel à l’ordre. Une autre note, collée cette fois sur la télécommande, précisait qu’elle devait uniquement servir à allumer et éteindre la télévision. Au cas où des esprits créatifs avaient d’autres projets pour ladite télécommande… Et une troisième, quelque part dans l’appartement, mentionnait des voisins «très sensibles au bruit».

Des «indications» qui laissent penser que l’hôte a pu avoir quelques problèmes de voisinages avec d’autres voyageurs par le passé. Mais le Suédois a bien insisté auprès des médias que cette excentricité ne reflétait en rien l’ambiance festive de la ville. Dans ses propos cités par Newsweek, il décrit Istanbul comme «magnifique» et insiste sur l’accueil chaleureux reçu sur place.

L'histoire, relayée également par le New York Post, alimente les théories les plus folles. Certains internautes suggèrent que le propriétaire ne souhaite peut-être pas avoir à nettoyer les draps trop souvent. D’autres ironisent sur un lit potentiellement trop fragile pour supporter ce que Reddit appelle délicatement les «other activities».

Interrogé par Newsweek, un porte-parole d’Airbnb explique que la plateforme n’a pas pu vérifier si le logement était réellement listé sur la plateforme, faute d’informations suffisantes. Il rappelle toutefois que les hôtes sont censés indiquer clairement leurs règles avant la réservation, histoire d’éviter les mauvaises surprises. Airbnb assure également que son service d’assistance reste disponible 24 h/24 si un voyageur se retrouve face à des directives aussi… spécifiques.

Ce qui reste, c’est cette image improbable d’un lit à Istanbul rendu célèbre pour avoir tenté d’imposer au monde entier la plus consensuelle des injonctions. Dormir, oui. Tout le reste, merci de bien vouloir aller le faire ailleurs.