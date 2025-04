Surnommées les «Twinnies» et toujours habillées de la même façon, Bridgette et Paula Powers, 51 ans, sont depuis longtemps des célébrités locales pour leur action de sauvetage d'oiseaux marins.

Comme le souligne le journal Today , le récit de Bridgette et Paula Powers diffère néanmoins à la fin de leur témoignage, puisque l’une d'elle dit qu’elles ont «couru pour leur vie», alors que l’autre narre qu’elles ont «couru pour leur sécurité».

Si la vidéo est amusante, l’histoire qu’elle raconte est néanmoins sordide. La mère des sœurs jumelles a tenté d’aider un conducteur blessé qui s’est avéré être un voleur armé menaçant de la tuer. C’est ce que relatent les deux sœurs, à l’unisson, lors de ce témoignage déroutant. En effet, habillées avec la même chemise tapissée de lapins et coiffée de façon identique, chacune des jumelles raconte simultanément le même récit, l'une terminant les phrases de l'autre ou prononçant les mêmes mots en même temps, dans une synchronisation étonnante pour un témoignage spontané.

Cette interview a été visionnée près de 6 millions de fois en moins de 48 heures. Diffusée lundi 21 avril par la chaîne locale australienne 7News Queensland, le témoignage de Bridgette et Paula Powers raconte comment elles ont, avec leur mère, été confrontées à un criminel lors d’un vol de voiture dans la ville de Gold Coast, située à moins d'une centaine kilomètres de Brisbane.

Bridgette et Paula Powers ont été victimes d'un voleur de voiture en Australie. Leur passage surréaliste à la télévision dans lequel elles parlent à l'unisson est devenu viral.

