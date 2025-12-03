Il peut devenir millionaire grâce à du «vomi de baleine»

Vidéo: watson

Ce «vomi de baleine» va le rendre riche

L’ambre gris qu'on appelle aussi «vomi de baleine» est une substance que les parfumeurs s’arrachent à prix d’or. Ces excroissances inhabituelles pourraient rendre ce Thaïlandais incroyablement riche.

Kraisorn Nunpradit pourrait bientôt devenir millionnaire. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, cet officier de la marine thaïlandaise âgé de 56 ans souhaite vendre son bien le plus précieux: du vomi de baleine. Oui, vous avez bien lu.

L'ambre gris est un déchet cireux solide parfois présent dans le système digestif des cachalots. Image: Wikicommons

Comme son surnom l'indique, cette matière trouve son origine dans l’appareil digestif des grands cachalots. Ceux-ci se nourrissent principalement de calmars et autres seiches, et, lorsqu'ils ne parviennent pas à digérer le bec dur de ces animaux, ces matières s'agglomèrent dans leurs intestins jusqu'à être un jour régurgité.

Certains chercheurs pensent que l’ambre gris est rejeté dans la mer en même temps que les déjections. D’autres sont d’avis que les cachalots vomissent cette substance. D’où son surnom de «vomi de baleine». Sous l'effet de l'eau salée, du soleil et de l'oxygène, ces déjections solides développent alors au fil des mois une odeur douceâtre et terreuse.

Du XVIIIe au XXe siècle, le cachalot a été amplement chassé par l’industrie baleinière mondiale pour exploiter sa graisse, sa chair et particulièrement le spermaceti (substance grasse extraite de la cervelle du cachalot). A cause de ces massacres, l’espèce a frôlé l’extinction. mnhn.fr

La rareté de cette matière vient du fait qu'un seul un cachalot sur cent souffre de tels troubles digestifs. Cette matière est précieuse pour les industries cosmétiques, notamment celle de la parfumerie de luxe, car elle exhale une odeur boisée et fleurie, rappelant le tabac. La matière est également composée d’ambréine, une forme d’alcool qui, une fois extraite, permet de «fixer» un parfum, en faisant faire durer son odeur dans le temps.

Du fait de la possibilité de le synthétiser chimiquement, l’ambre gris naturel n’est aujourd’hui presque plus utilisé, à l’exception d’un marché de niche haut de gamme, prêt à payer le prix fort pour mettre la main sur cette matière première exceptionnelle.

Un trésor trouvé en mer

Il y a près de dix ans, Kraisorn Nunpradit a découvert 55 kilos d’ambre gris alors qu’il pêchait dans le golfe de Thaïlande. Pendant des années, il a gardé sa trouvaille secrète, craignant d’attirer l’attention, jusqu’à ce qu’en février 2022, il fasse expertiser sa découverte par l’université Prince de Songkla. Les analyses ont confirmé qu’il s’agissait bien d’un ambre gris authentique, d’une qualité encore inconnue.

Aujourd’hui, l’homme de 56 ans envisage de vendre sa trouvaille. Une décision qui pourrait faire de lui un millionnaire. Actuellement, on trouve sur eBay des annonces proposant le gramme d’ambre gris à 50 francs suisses. A ce prix, sa récolte entière vaudrait près de trois millions de francs

Si vous voulez en acheter: L'ambre gris se négocie en ligne jusqu'à 50 francs suisses le gramme. Image: ebay

Ce lieutenant de vaisseau thaïlandais propose un prix de départ légèrement inférieur : «Je vends à 1 000 000 de bahts le kilogramm », explique-t-il — soit environ 25 000 francs suisses. S’il trouve un acheteur pour l’intégralité de sa marchandise à ce prix, il pourrait empocher 1,4 million de francs. Il souhaite vendre directement, sans intermédiaires, précise Kraisorn Nunpradit.