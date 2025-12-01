en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Société
Royauté

Un rare magnum du mariage de Lady Di est à vendre

Un rare Magnum du mariage de Lady Di est à vendre
Un rare magnum du mariage de Lady Di est à vendre pour plus de 62 000 francs. images: afp x getty

Ce trésor liquide du mariage de Lady Di est à vendre

L'un des douze rares magnums de Dom Pérignon 1961 servi au mariage de Lady Di est mis aux enchères au Danemark. Il est estimé à plus de 62 000 francs.
01.12.2025, 15:0001.12.2025, 15:00
Kongens Lyngby/afp

«Une boutique unique et très spéciale»: un rare magnum de Dom Pérignon Vintage 1961 servi lors du mariage de Lady Diana avec le prince de Galles en 1981 va être mis aux enchères le 11 décembre au Danemark.

«Il n'existe que douze magnums, et celui-là en fait partie», explique Thomas Rosendahl Andersen, responsable des vins auprès de la maison Bruun Rasmussen, en présentant l'imposante bouteille à l'étiquette déjà un peu jaunie.

La BBC a-t-elle «tué» Lady Di? Cet auteur l'affirme

Selon lui, la bouteille, actuellement conservée dans la cave de la maison avant d'être présentée au public à partir du 4 décembre, pourrait attirer aussi bien les amateurs de vin que les collectionneurs avides d'articles monarchiques.

«Cela peut être un collectionneur classique de vins, qui trouve amusant d'avoir cette bouteille dans sa collection, mais aussi un collectionneur d'objets royaux, qui collectionne des objets peut-être liés à Lady Diana ou à des souvenirs royaux anglais», a-t-il dit.

Prince Charles and Lady Diana Spencer opening the Mountbatten Exhibition at Broadlands, the home of the late Lord Louis Mountbatten.
Le mariage de Lady Diana Spencer et du prince Charles a eu lieu le 29 juillet 1981.Image: Bettmann

Millésime de 1961, année de naissance de Lady Diana, ce champagne a été dégorgé et étiqueté à l'occasion de son mariage avec le prince Charles, qui avait eu lieu le 29 juillet 1981 et rassemblé des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

Il est estimé entre 500 000 et 600 000 couronnes (environ 62 400 CHF et 74 900 CHF).

Et pour ne rien gâcher:

«On peut tout à fait le boire»
Thomas Rosendahl Andersen,

«Toutes les bouteilles de vin que nous vendons aux enchères sont examinées et analysées», a-t-il ajouté.

Thomas Rosendahl Andersen, head of the wine department at the auction house Bruun Rasmussen, poses with a magnum of Champagne served at Princess Diana and Prince Charles 1981&#039;s wedding, in Kongen ...
Ce magnum, servi lors du mariage de Charles et Diana, est l'une des 12 bouteilles au monde.Image: AFP

«Pour ce genre de bouteille, nous procédons à plusieurs tests, notamment en éclairant la bouteille pour vérifier que le contenu, c'est-à-dire le vin lui-même, présente une couleur très belle et claire, et qu'il n'est pas brun et trouble», a détaillé le spécialiste.

La trajectoire de la bouteille

Le propriétaire actuel du magnum, un collectionneur qui ne souhaite pas que son identité soit rendue publique, s'était lui-même procuré la bouteille auprès d'un marchand londonien.

En 2004, un magnum de champagne n'avait pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères au Royaume-Uni. Quatre ans plus tard, la maison Heritage Auction avait vendu un magnum de ce millésime pour environ 12 000 de dollars.

Humeur
Lady Di a sauvé le monde (de la mode)

La vente aux enchères aura lieu à Kongens Lyngby en banlieue de Copenhague le 11 décembre à 17h50 (16h50 GMT).

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce couple a tout risqué pour réussir à Miami: «La compétition est rude»
Eleonore et Pierrick, un couple de Frenchies de 34 ans, ont délaissé la grisaille et la morosité parisienne pour le «Sunshine State» et réaliser leur rêve: ouvrir d'ici quelques semaines Unlock, leur propre salle de fitness haut de gamme à Wynwood, quartier en pleine expansion de Miami. Rencontre et récit d'une odyssée entrepreneuriale aussi rafraîchissante qu'ensoleillée.
Ils nous ont donné rendez-vous chez «Libertino», l'un des seuls cafés du quartier qu'ils n'ont pas encore testé. Les rayons du soleil de novembre inondent l'espace de cet endroit délicieusement bobo, où le matcha côtoie les snacks healthy, les tranches de banana bread et la salade aux superfoods. Miami, qui vient d’être élue seconde ville «la plus obsédée par le bien-être» des Etats-Unis, après Santa Monica, ne déroge pas à sa réputation.
L’article