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Une tempête de grêle annule le concert de Bad Bunny à Milan

epa13117963 Fans attend a concert of Puerto Rican artist Bad Bunny at La Maura hippodrome as part of his DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour 2025 in Milan, Italy, 17 July 2026. EPA/MATTEO BAZZI
Un concert en plein air de la star portoricaine Bad Bunny programmé samedi soir à Milan a été interrompu avant d'être finalement annulé en raison d'une violente tempête de grêleKeystone

Une tempête de grêle annule le concert de Bad Bunny à Milan

Quelques instants après le début du concert, une violente tempête de grêle a frappé les spectateurs réunis à Milan pour voir Bad Bunny. Le spectacle a été interrompu, puis définitivement annulé.
19.07.2026, 11:2519.07.2026, 11:25

Un concert en plein air de la star portoricaine Bad Bunny programmé samedi soir à Milan a été interrompu avant d'être finalement annulé en raison d'une violente tempête de grêle, a indiqué l'organisateur. Les billets seront entièrement remboursés.

«En raison de conditions météorologiques défavorables, notamment des orages et de la grêle, le concert de Bad Bunny prévu le 18 juillet à l'hippodrome SNAI La Maura de Milan a été interrompu et le site a été évacué en toute sécurité», a indiqué dimanche l'organisateur de la billetterie sur son site web Live Nation.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de gros grêlons ainsi que des vents violents et une pluie battante s'abattre sur les spectateurs du concert à guichets fermés, quelques instants après le début de la représentation. (tib/ats)

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