Une tempête de grêle annule le concert de Bad Bunny à Milan
Un concert en plein air de la star portoricaine Bad Bunny programmé samedi soir à Milan a été interrompu avant d'être finalement annulé en raison d'une violente tempête de grêle, a indiqué l'organisateur. Les billets seront entièrement remboursés.
«En raison de conditions météorologiques défavorables, notamment des orages et de la grêle, le concert de Bad Bunny prévu le 18 juillet à l'hippodrome SNAI La Maura de Milan a été interrompu et le site a été évacué en toute sécurité», a indiqué dimanche l'organisateur de la billetterie sur son site web Live Nation.
🔵 #BadBunny Violenta grandinata sulla seconda e ultima data milanese del Debí tirar más fotos World Tour, 40' dopo l'inizio. Diversi spettatori feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dagli enormi chicchi. Da definire eventuali rimborsi o recupero data pic.twitter.com/2b69Ri1qy7— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 19, 2026
Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de gros grêlons ainsi que des vents violents et une pluie battante s'abattre sur les spectateurs du concert à guichets fermés, quelques instants après le début de la représentation. (tib/ats)