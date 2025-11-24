Taylor et Travis ont jeté leur dévolu sur un lieu symbolique pour leur mariage de rêve. Keystone

Voici où Taylor Swift dépense une fortune pour son mariage de rêve

Taylor Swift et son chéri Travis Kelce auraient trouvé l'endroit idéal pour célébrer leur mariage. La chanteuse dépenserait une fortune pour l'aménager.

Taylor Swift a trouvé l'endroit parfait pour le mariage de ses rêves. Et contrairement à ce qui s'était murmuré dans l'alcôve des initiés, la grande fête qui sera mondialement scrutée ne se déroulera pas en Italie. La star et son footballeur de chéri auraient d'abord envisagé un mariage sous le signe de la «dolce vita» en investissant dans une propriété au bord du lac de Côme.

Mais, selon des sources sollicitées par le média américain The Sun, le couple se serait rabattu sur un lieu bien plus proche d'eux - géographiquement, mais également sentimentalement: la superbe villa de TayTay située dans le Rhode Island. La chanteuse aurait le projet de transformer son cher foyer en «paradis fleuri», et ne compterait pas lésiner sur les moyens pour y parvenir.

Son cocon gigantesque, situé dans le quartier de Watch Hill à Westerly, semble avoir les proportions requises pour accueillir ses fastueuses idées. Acquise pour la modeste somme de 17,75 millions de dollars, la propriété est perchée au sommet d'une falaise spectaculaire, ce qui en fait à la fois le point culminant et la plus grande maison de la région. Elle compte trois étages, sept chambres, neuf salles de bains, et s'étend sur deux hectares. Pour ne rien gâcher, le bien longe 213 mètres de littoral, et comprend une plage privée.

«Cette maison, surnommée Holiday House, est devenue une légende à part entière» The Sun au sujet de la villa

La vaste demeure de Taylor dans le Rhode Island a pris du galon. Elle est désormais estimée à 32 millions de dollars. Crédit : Splash

Pas étonnant que la star ait eu envie d'apposer les plus précieux souvenirs de sa vie en ce lieu. Au fil des ans, elle y a organisé de nombreux événements prestigieux, notamment des fêtes du 4 juillet et des célébrations d'anniversaire qui ont fait les gros titres. La baraque a même une place de choix au sein de la pop culture grâce à son apparition dans le clip de Swift The Last Great American Dynasty, issu de son album Folklore, sorti en 2020.

«Un océan de fleurs»

Taylor Swift, 35 ans, et le joueur de football américain de 36 ans Travis Kelce ont annoncé leurs grandes fiançailles ce 26 août 2025 via Instagram. La publication, likée à ce jour plus de 37 millions de fois, a été capturée dans la villa de Kelce, à Lee's Summi, près de Kansas City, dans le Missouri. Sur le cliché, cela n'aura échappé à personne, les deux tourtereaux sont noyés dans un prodigue banquet de fleurs.

Image: instagram/taylorswift

C'est littéralement au coeur d'une jungle luxuriante de roses pâles et blanches que l'athlète a mis un genou à terre. Sans surprise, le mariage ne trahira pas cette tradition esthétique.

Image: instagram/taylorswift

Comme l'explique une source proche du couple au Sun, «Taylor rêve d'être complètement entourée de fleurs, réalisant ainsi son rêve d'adolescente de se marier dans un océan de fleurs.»

En conséquence, pas moins de 750 000 dollars seront consacrés exclusivement aux fleurs, arbustes, bouquets et compositions florales. La chanteuse aménagerait carrément un nouveau jardin sur place, et compte y planter ses essences préférées «des mois à l'avance». Elle aurait déjà embauché une armée de jardiniers, des mots de Vanity Fair, et aurait renforcé la sécurité du lieu pour garantir la confidentialité des travaux avant leur inauguration.

«Elle souhaite que toute la célébration ressemble à une vague de fleurs, avec des compositions d'orchidées blanches, violettes et roses, ainsi que des hortensias bleus, blancs et roses, et des pivoines dans des tons roses, blancs et rouges.» Une source au Sun

Taylor souhaite également offrir à toutes ses amies invitées un bouquet de roses rouges éternelles.

L'on sait déjà, en outre, qui aura le privilège de faire partie du cortège des demoiselles d'honneur. Il s'agit de ses amies de longue date, Gigi Hadid et Selena Gomez, laquelle a récemment convolé en justes noces. D'ailleurs, l'ex-star de Wizards Beyond Waverly Place n'hésiterait pas à partager l'expérience de son mariage avec Benny Blanco pour que sa BFF puisse s'en inspirer.

Les mères de Taylor et de Travis participent aussi toutes deux à l'organisation, et les demoiselles d'honneur échangent déjà des idées en prévision du grand jour. Plusieurs escapades de type enterrement de vie de jeune fille dans certains des endroits préférés de Taylor, notamment New York, Nashville, les Bahamas et l'Italie, seraient également en préparation.

On se réjouit de connaître la date exacte, ou d'avoir un «dress reveal». La fiesta, qui doit se dérouler sur tout un week-end, promet d'être grandiose. L'idée est de créer une «célébration de plusieurs jours» qui en fera «un souvenir unique et inoubliable qu'ils chériront toute leur vie». On n'en doute pas une seconde.

