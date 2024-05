Un bijoutier de luxe britannique s'est penché sur les bagues de fiançailles les plus emblématiques de l'Histoire avec un grand H. watson/getty

Voici la bague de fiançailles la plus iconique de tous les temps

En quête d'inspiration pour le jour J? Envie de mettre un bon coup de pression à votre moitié? Un expert bijoutier britannique s'est penché sur les exemplaires de bagues de fiançailles les plus célèbres et en a tiré un classement, à l'occasion des 13 ans de mariage de Kate et William. Voici les résultats de cette étude édifiante.

Imposante, bling, kitsch, discrète, clinquante, lourde, fine, élégante, historique, souvenir familial, tout en diamants ou en toc... à chaque personnalité sa bague de fiançailles. Alors que la saison des mariages bat son plein, le détaillant britannique de bijoux de luxe Chisholm Hunter s'est demandé quels étaient les modèles les plus «iconiques».

C'est donc une véritable démarche scientifique qu'a entreprise le clinquant spécialiste pour départager plus de 28 modèles de célébrités, sur la base de critères bien précis: couverture médiatique et nombre d'articles au sujet du bijou, historique dans les moteurs de recherche, tendances sur les réseaux sociaux.

Mais sans plus attendre, voici le top 10!

Kate Middleton

Etude britannique oblige, la grande gagnante ne pouvait être que la princesse Kate. Cette magnifique bague en saphir bleu de Ceylan, serti sur de l'or blanc 18 carats et entouré de 14 gros diamants solitaires, fascine les internautes depuis toujours. C'est celle qui cumule le plus important historique de recherches au cours des 20 dernières années.

Guère étonnant. Non seulement cette précieuse bague a appartenu à la dernière princesse de Galles, Lady Diana, mais elle est surtout considérée à ce jour comme étant d'une valeur «inestimable». Si elle coûtait la bagatelle de 40 000 livres sterling à l'époque de la demande en mariage du prince Charles, en 1981, le bijou est estimé aujourd'hui par certains experts à environ 400 000 livres, en raison de l'inflation et de son importance historique. Pour l'anecdote, plus de 32 834 articles de presse en ligne dans le monde entier sont consacrés à cette célèbre bague de fiançailles.

Meghan Markle

Ce qui, en fait, est à peine moins que celle de son éternelle concurrente, Meghan Markle. L'anneau de la duchesse de Sussex, composé de trois diamants, est à ce jour la bague de fiançailles la plus discutée dans les médias du monde entier - pas moins de 40 081 articles lui sont dédiés.

Le prince Harry l'a imaginé lui-même, en incorporant deux diamants ayant appartenu à sa mère, Lady Di, de part et d'autre d'un diamant de trois carats du Botswana.

Molly-Mae Hague

Le nom de cette influenceuse britannique de 24 ans vous est peut-être étranger, mais, pour la petite histoire, Molly-Mae a participé à l'émission de télé-réalité Love Island et cumule plus de 7,5 millions d'abonnés sur les Instagram. Voilà pour le CV.

Bien que le nombre d'articles de presse au sujet sa bague de fiançailles - un bijou constitué d'un diamant solitaire allongé de 5 carats - soit quasi nul, son bon classement s'explique par une base de fans très fidèles qui ont fait s'affoler les statistiques de recherche, avant même que le partenaire de la demoiselle n'ait eu l'occasion de faire sa demande. Pression, quand tu nous tiens.

Ariana Grande

Avant de ployer le genou devant Ariana Grande en 2020, l'agent immobilier Dalton Gomez s'est passablement cassé le crâne. Selon le concepteur de la bague, le spécialiste des bagues de fiançailles Jack Solow, «Dalton a été impliqué dans chaque étape du processus de sélection via FaceTime et Zoom (...). Il était très, très précis sur ce qu'il voulait». C'est-à-dire: un gros diamant entre 3 et 5 carats, avec une inclinaison décentrée, et une perle. Bah, pour ce que ça lui a rapporté... Le couple a officiellement divorcé en mars 2024.

Dodi Al-Fayed

Au cours des 20 dernières années, les recherches sur Google concernant la «bague de fiançailles Dodi Fayed» se sont classées parmi les trois premières au Royaume-Uni. Très probablement en référence à la bague trouvée sur les lieux de l'accident de voiture qui a coûté la vie à la princesse Diana et à son amant. Bien qu'il ait été largement rapporté qu'il s'agissait d'une bague de fiançailles destinée à Lady Di, cela n'a jamais été confirmé.

Vick Hope

La présentatrice de télévision britannique Vick Hope aurait été stupéfaite lorsque son chéri, le DJ Calvin Harris, lui a mis sous le nez cet énorme caillou d'un montant estimé par les tabloïds britanniques à 1 million de livres sterling, en 2022. Le couple s'est marié l'année suivante, à l'issue d'une cérémonie en toute discrétion, dans le nord-est de l'Angleterre. Allez savoir pourquoi elle a suscité une telle fascination sur Internet.

Hailey Bieber

Décidément, Jack Solow est partout. Avant Ariana Grande, le joailler a été réquisitionné par Justin Bieber en 2018, pour concevoir l'anneau destiné à sa femme actuelle, Hailey Bieber.

Une pièce personnalisée, composée d'un gros diamant ovale, serti sur un «simple» anneau en or. Selon la spécialiste en joaillerie Jessica Flinn-Allen au magazine Hello!, le diamant pèserait entre six et huit carats et serait monté sur un anneau en or jaune de 18 carats - pour un prix total estimé à environ 600 000 dollars.

Megan Fox

Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont fiancés en janvier 2022. Et là encore, le futur marié a déployé des trésors d'imagination pour sa promise.

Imaginée avec le bijoutier Stephen Webster, cette bague est composée de deux anneaux en or blanc qui s'assemblent en une, grâce à des aimants à l'intérieur. L'ensemble comporte deux pierres en forme de poire, pour un total de 6 carats: une émeraude (pierre de naissance de Megan) et un diamant (pierre de naissance de Machine Gun Kelly). Le diamant et l'émeraude connectés forment un cœur obscur. Tout ça, tout ça.

Blake Lively

Le mariage de Blake Lively avec son cher et tendre Ryan Reynolds en 2012, à l'issue d'une cérémonie secrète, avait pris leurs fans par surprise. N'ayant jamais fait d'annonce officielle pour leurs fiançailles, il n'est pas surprenant que Blake Lively n'ait jamais publié de gros plan de sa bague de fiançailles sur les réseaux sociaux.

On sait toutefois que sa bague de fiançailles est ornée d'un gros diamant rose solitaire, serti dans de l'or rose. Ces diamants sont considérés comme parmi les diamants de couleur les plus rares au monde. Cette bague imposante d'environ 12 carats est estimée à environ 2 millions de dollars.

Victoria Beckham

Pas étonnant que «la» bague de fiançailles de Victoria Beckham fascine. En fait, il y en a plusieurs. En effet, depuis son mariage avec son footballer de mari David Beckham, en 1999, Victoria a enrichi sa collection en accumulant divers anneaux à son annulaire au fil des années: elle posséderait donc pas moins de 15 «bagues de fiançailles» au total, de toutes les couleurs, formes et tailles possibles et imaginables.

Toutefois, en 1998, c'est avec un élégant diamant taille marquise de trois carats serti sur un anneau en or jaune que David a fait sa demande. La bague aurait coûté à l'époque environ 85 000 dollars.

C'est en 2001 que Victoria a troqué sa bague originale contre une bague d'éternité ornée de diamants blancs. Elle l'a portée pendant plus d'un an avant de passer à la suivante.

En mai 2003, alors que le couple Beckham affole les MTV Movie Awards en s'affichant dans des ensembles blancs assortis, un autre détail a fait particulièrement causer d'elle: un énorme diamant taille émeraude, pourvu de baguettes latérales. Sa troisième bague de fiançailles. Victoria, un exemple de sobriété.

Voilà, vous avez eu votre dose de bling et de rêves d'amour éternel pour aujourd'hui! Cela étant, si vous êtes déçu de ne pas y voir figurer l'extravagante bague de Kim Kardashian à 3 millions de dollars ou le diamant taille émeraude de 24 carats de Beyoncé à 6,9 millions, pas de panique. Le ranking du détaillant Chisholm Hunter répond à des critères Google. Le mariage, c'est aussi une affaire de chiffres.