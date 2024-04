Marinade

Vous voulez être un homme sexy? Voici le mode d'emploi

Le très sérieux Wall Street Journal a mené une étude auprès de 2000 quidams pour savoir ce qui rend un homme «sexy»... ou pas! Spoiler alert: chers amis, pour séduire, oubliez la moustache, les mini shorts et les Birkenstock. La sexytitude est ailleurs.

«Le sexy des uns est le tue-l'amour des autres.» J'ignore si un philosophe respecté a un jour prononcé ces mots, mais ce proverbe devrait se trouver à l'intérieur de tous les biscuits porte-bonheur chinois du monde. A l'exception de quelques consensus universels (nous avons nommé: Brad Pitt), chacun a sa définition très personnelle de ce qui rend un homme «sexy». Et heureusement, d'ailleurs.

Et pourtant, le respectable Wall Street Journal a décidé de se frotter à la notion la plus subjective de la terre. Sa méthode? Un bon vieux sondage Ipsos, effectué auprès de 2000 Américains, tous genres confondus. Ils ont été soumis à une poignée de questions cruciales, du genre: «Les Birkenstock tuent-elles le sex-appeal?» ou «Comment jugez-vous une chemise boutonnée jusqu'au cou?». Voici ce qui ressort de leurs recherches.

Les trucs à faire

La bonne longueur de short

Réchauffement climatique oblige, les derniers récalcitrants au short au bureau disparaitront bientôt, rôtis comme des poulets. Messieurs, le short est devenu un élément obligatoire de votre dressing. Vous serez donc heureux d'apprendre que la longueur idéale pour avoir l'air sexy n'est ni trop longue, ni trop courte. Selon 64% des sondés, la coupe parfaite se situe «juste au-dessus du genou» (au centre). L'option courte (à gauche) n'est validée que par 19% des interrogés. Et l'option «sous le genou» (à droite) par 17%.

Ni mini (à gauche) ni trop long (à droite), les répondants préfèrent le short mi-long (au centre.

La pilosité faciale

Pour illustrer cette question, prenons un exemple universel: Brad Pitt. A en croire les participants, notre homme séduirait plus facilement avec un semblant de barbe (56%) ou le visage parfaitement rasé (44%), qu'avec une barbe (22%) ou, pire, la moustache (8% seulement!).

Mais bon, évidemment, comme nous parlons ici de Brad, cette théorie est de toute façon biaisée.

Le bouton de chemise

L'idéal absolu pour séduire autrui? Laisser deux boutons de sa chemise ouverts. Une option plébiscitée à hauteur de 40% (à gauche), juste devant un seul bouton (35%). Le col boutonné jusqu'au menton n'est validé que par 12% des sondés. Gentlemen, ouvrez la chemise. Ou faites-la tomber, si vraiment ça devient chaud.

A noter que la majorité des participants masculins ont voté pour le col boutonné jusqu'au menton, à 44%, selon le Wall Street Journal.

Le look unanime

Enfin un peu de simplicité dans ce monde de brutes! Le look à la James Dean, t-shirt blanc et blue-jeans, est jugé le plus sexy, avec 43% des voix. Il arrive même devant le sempiternel costume, en seconde position, avec 34% des votes.

Le noir, la seule couleur qui compte

Si 52% des personnes interrogées estiment que les vêtements rouges sont «rarement» voire «jamais» sexy sur un homme, 41% du groupe, en revanche, convient que les vêtements noirs sont généralement une valeur sûre.

Les lunettes

Pour conclure, voilà une bonne nouvelle pour les myopes et autres compagnons d'infortune visuelle. 75% des personnes interrogées ont jugé que les lunettes étaient «parfois», «généralement», voire «toujours» sexy. On approuve.

Les tue-l'amour

Venons-en maintenant à ce qu'il faut absolument éviter, si vous espérez affoler votre compteur de sex-appeal.

Les Birkenstock

Elles ont beau s'afficher sur les pieds de tous les bobos citadins de la planète et adeptes de jardinage en mal de confort, les célèbres sandales de cuir sont jugées par les participants comme un tue-l'amour en puissance. Pas moins de 72% des sondés les jugent «peu» ou «pas du tout» sexy. Ouïe.

Les baskets à partir de 50 ans

Ce n'est pas beaucoup mieux du côté des baskets sur les plus de 50 ans. Seuls 22% des personnes sondées pensent que les quinqua sont sexy avec des sneakers. Un avis hyper «âgiste», tranche le Wall Street Journal, et on est d'accord.

Le look «Athleticwear»

Le grand perdant? L'«athleisure», contraction des mots «streetwear» et «gymwear» (oui, ça fait beaucoup d'anglicismes, pardon). Ce style ne rafle que 6% des suffrages sexy. Même son de cloche pour les vêtements amples, qui suscitent un avis négatif de la part de 65% de l’échantillon. Vous êtes durs, les gars.



Bref! Tout ça vient nous rappeler que le sexy est une notion sujette à débat. Prenez mon amoureux, par exemple. De la moustache au mini short, en passant par les Birkenstock, il coche toutes les cases des interdits. Et je le trouve formidablement sexy.